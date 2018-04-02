На этой неделе в Литву прибудет делегация европарламентариев для выяснения ситуации с проектом по закрытию Игналинской атомной электростанции.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Члены комитета ЕП по контролю над бюджетом в ходе визита, который продлится со среды до пятницы, посетят АЭС, Сейм, встретятся с представителями министерств финансов и энергетики, сообщили в Инaормационном бюро Европарламента агентству BNS.

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Немецкий политик Ингеборг Грассле (Ingeborg Grassle), стоящая во главе делегации, расскажет о результатах визита в пятницу в ходе пресс-конференции.

В данный момент учреждения Евросоюза начинают обсуждение бюджета на 2021-2027 гг. Правительство Литвы стремится получить финансирование на проекты по прекращению эксплуатации станции.

Литва приняла на себя обязательства зактрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. АЭС прекратила вырабатывать электроэнергию в конце 2009 года. Работы по прекращению эксплуатации могут продлиться еще несколько десятков лет.

Проект по закрытию АЭС в последнее время оказался в центре внимания в связи с подозрением со стороны правоохранительных органов его руководства в непрозрачной продаже имущества на аукционах, а также предложениями политиков исключить из проекта участие комании Nukem, которой владеет концерн "Росатом".

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