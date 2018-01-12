Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в пятницу запретил въезд в Литву 49-ти гражданам России, которые обвиняются в нарушениях прав человека и отмывании денег.
Ministry of the Interior
© DELFI / Tomas Vinickas

Список утвержден на основании вступившего в силу с 1 января так называемого "Закона Магнитского", сообщает BNS.

"Министр подписал распоряжение о запрете на въезд в Литву 49 лицам на основании принятого закона и по предложению МИД", - сказал BNS пресс-атташе министра ВД Каролис Вайткявичюс.

По его словам, Мисюнас обязал сотрудников Департамента миграции обнародовать этот список.

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Сейм принял "Закон Магнитского" в ноябре прошлого года, этот правовой акт получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн. долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и подвергнут пыткам, а потом умер в тюрьме.

Пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что министерство подготовило "список Магнитского" из 49 фамилий после консультаций с зарубежными партнерами еще до принятия закона в парламенте.

Часть включенных в этот список лиц уже сейчас является нежелательными в Литве, сказал представитель министра ВД.

Подобные "законы Магнитского" приняты в США, Канаде и Эстонии.

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