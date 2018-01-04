"Министр иностранных дел, иногда он, наверное, думает, что он не является членом правительства, но министр является членом правительства", - заявил премьер журналистам в четверг в правительстве.
Глава МИД Л. Линкявичюс после озвученной премьером в четверг идеи возобновить деятельность не собиравшейся на заседания шесть лет межправительственной комиссии Литвы и России повторил, что "сейчас нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне". Комиссия во главе с Л. Линкявичюсом и министром транспорта России последний раз собиралась на заседание в октябре 2011 года и, по словам Л. Линкявичюса, из-за того, что российская сторона откладывала заседания, эти заседания больше не проводились.
Предложение С. Сквернялиса подвергла критике и президент Даля Грибаускайте, назвав идею "безответственной в отношении национальной безопасности". По словам главы государства, главные стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли должны решаться при участии структур Евросоюза (ЕС).
"Наши точки зрения полностью совпадают, мы говорим о стратегических вещах", - сказал журналистам С. Сквернялис, отвечая на вопрос, как он реагирует на критику.
"У нас с президентом нет расхождений во мнениях по применению санкций, у нас с президентом нет расхождений во мнениях по ситуации на территории Восточной Украинеы, по необходимости обеспечивать проведение в жизнь Минских соглашений, нет изменений и (в точках зрения) по незаконной оккупации Крыма, по агрессивной риторике (России - ред.). Но иметь политический контакт, не на высшем политическом уровне мы должны", - подчеркнул он.
Л. Линкявичюс говорит, что не станет комментировать высказывания премьера, и надеется в ближайшее время "спокойно обсудить" и согласовать позиции относительно России.
"Я надеюсь, что мы очень спокойно поговорим по всем этим вопросом, как и должно быть в государстве. Позиции, особенно по вопросам внешней политики, они должны быть согласованы, тогда их можно обнародовать (...) Я надеюсь, что мы спокойно обсудим, и в дальнейшем не будет таких публичных расхождений", - сказал министр BNS.
Предложивший возобновить политические контакты с Москвой премьер говорит, что литовско-российский диалог мог бы охватывать торговые связи, вопросы энергетики, автоперевозчиков, сельского хозяйства, транспорта, ситуацию литовских учителей в Калининградской области.
По словам дипломатов, мысли возобновить работу комиссии возникали и в 2013 году, но тогда был принято решение, что позиция России относительно неблагоприятной для "Газпрома" реформы газового рынка и проверок поездов неприемлема, и заседание комиссии не состоялось.
Заговорили о России: премьер Литвы напомнил главе МИД об участии в работе правительства (13)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отреагировал на...
Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (352)
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...
Премьер Литвы заявил, что за протестом врачей стоит Палуцкас (8)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис 3 января заявил,...
Премьер предлагает восстановить работу межправительственной комиссии Литвы и России глава МИД оценивает с осторожностью (59)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не...
Голосование по Иерусалиму: премьер говорит, что президент не советовалась с правительством (2)
Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что президент...
TOP новостей
Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (352)
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...
Митинг врачей в Вильнюсе: лучшие люди покидают страну (88)
4 января в Вильнюсе состоялся митинг литовских врачей,...
Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (4)
Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...
В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (4)
В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...
В суд передано дело финансовой пирамиды Мавроди: в Литве сотни пострадавших (12)
Генпрокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной...