

"Министр иностранных дел, иногда он, наверное, думает, что он не является членом правительства, но министр является членом правительства", - заявил премьер журналистам в четверг в правительстве.

Глава МИД Л. Линкявичюс после озвученной премьером в четверг идеи возобновить деятельность не собиравшейся на заседания шесть лет межправительственной комиссии Литвы и России повторил, что "сейчас нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне". Комиссия во главе с Л. Линкявичюсом и министром транспорта России последний раз собиралась на заседание в октябре 2011 года и, по словам Л. Линкявичюса, из-за того, что российская сторона откладывала заседания, эти заседания больше не проводились.

Предложение С. Сквернялиса подвергла критике и президент Даля Грибаускайте, назвав идею "безответственной в отношении национальной безопасности". По словам главы государства, главные стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли должны решаться при участии структур Евросоюза (ЕС).

"Наши точки зрения полностью совпадают, мы говорим о стратегических вещах", - сказал журналистам С. Сквернялис, отвечая на вопрос, как он реагирует на критику.

"У нас с президентом нет расхождений во мнениях по применению санкций, у нас с президентом нет расхождений во мнениях по ситуации на территории Восточной Украинеы, по необходимости обеспечивать проведение в жизнь Минских соглашений, нет изменений и (в точках зрения) по незаконной оккупации Крыма, по агрессивной риторике (России - ред.). Но иметь политический контакт, не на высшем политическом уровне мы должны", - подчеркнул он.

Л. Линкявичюс говорит, что не станет комментировать высказывания премьера, и надеется в ближайшее время "спокойно обсудить" и согласовать позиции относительно России.

"Я надеюсь, что мы очень спокойно поговорим по всем этим вопросом, как и должно быть в государстве. Позиции, особенно по вопросам внешней политики, они должны быть согласованы, тогда их можно обнародовать (...) Я надеюсь, что мы спокойно обсудим, и в дальнейшем не будет таких публичных расхождений", - сказал министр BNS.

Предложивший возобновить политические контакты с Москвой премьер говорит, что литовско-российский диалог мог бы охватывать торговые связи, вопросы энергетики, автоперевозчиков, сельского хозяйства, транспорта, ситуацию литовских учителей в Калининградской области.

По словам дипломатов, мысли возобновить работу комиссии возникали и в 2013 году, но тогда был принято решение, что позиция России относительно неблагоприятной для "Газпрома" реформы газового рынка и проверок поездов неприемлема, и заседание комиссии не состоялось.