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Кто отвечает за оборонную политику в Европе?
В конце прошлого года в Брюсселе был подписан договор, который должен стать основой для военной интеграции стран ЕС и, возможно, даже единой европейской армии. DELFI рассказывает, почему Евросоюз решил конкурировать с НАТО и что это будет означать для стран Балтии.
© NATO nuotr.

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Кто отвечает за оборонную политику в Европе?
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