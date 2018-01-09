В конце прошлого года в Брюсселе был подписан договор, который должен стать основой для военной интеграции стран ЕС и, возможно, даже единой европейской армии. DELFI рассказывает, почему Евросоюз решил конкурировать с НАТО и что это будет означать для стран Балтии.
- 1. Зачем Европе собственное НАТО? Шесть вопросов о военных планах Евросоюза
- 2. Кто отвечает за оборонную политику в Европе?
- 3. Какими оборонными ресурсами обладает Евросоюз?
- 4. Какую цену страны ЕС платят за свою безопасность?
- 5. Зачем Евросоюзу более тесная военная интеграция?
- 6. Как военная интеграция будет происходить на практике?
- 7. Есть ли препятствия у проекта "европейского НАТО"?
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