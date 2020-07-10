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В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа подписал принятый Сеймом закон о мемориальном статусе площади Лукишкес в центре Вильнюса.
За высокую мораль: президент Литвы подписал указ о статусе Лукишкской площади
© DELFI / Domantas Pipas

Глава государства усмотрел недостатки в процессе принятия закона, но решение подписать его аргументировал стремлением "не пускаться в политические интриги, которых и так хватает в предвыборный период, и тем самым не поощрять их".

"В процессе принятия усматриваю определенные недостатки. В подготовку закона не были вовлечены представители общественности, компетентные ведомства, эксперты в охране памятников. В Сейме он рассматривался в срочном порядке, таким образом, еще больше была ограничена возможность выдвижения мнений и оценок заинтересованными лицами и ведомствами", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе президентской администрации.

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"Историческая память – неотделимая часть культуры, и это национальная ценность Нации. Поэтому решения, как Сейма, так и других ведомств, не могут приниматься в одностороннем порядке путем навязывания форм и способом осознания исторической памяти", – говорит президент.

Как говорится в сообщении, несмотря на недостатки глава государства "оценивает существующий политический контекст, а его решение подписать закон продиктовано стремлением не пускаться в политические интриги, которых хватает в предвыборный период, и тем более не поощрять их".

В конце июня Сейм принял закон гласящий, что площадь Лукишкес в Вильнюсе является основной репрезентативной площадью Литовского государства с монументом Витису (погоня, витязь, преследующий всадник, является гербом Литвы).

Согласно закону, мемориальные акценты площади Лукишкес должны отражать борьбу Литвы за независимость и память о погибших в ней, увековечить место казни участников восстания 1863–1864 годов и памяти о них.

В документе предусматривается, что использование площади не может противоречить общественному порядку и высокой морали.

Правящие зарегистрировали проект в качестве реакции на решение вильнюсских властей оборудовать на площади Лукишкес временный пляж. Часть политиков сочли, что таким образом было продемонстрировано неуважение к памяти борцов за свободу.

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