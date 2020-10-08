За сочувствие к протестам почетный консул Беларуси в Клайпеде поплатился должностью

В МИД Литвы соответствующая нота от внешнеполитического ведомства РБ пришла еще 22 сентября. На сайте посольства Беларуси в Литве информацию удалили. Несмотря на то, что почетный консул – лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, он выполняет определенные консульские и репрезентативные функции.

Николай Логвин – гражданин Литовской Республики. В Клайпеде он возглавляет белорусскую общину "Крынiца". Помимо прочего, является председателем объединений белорусских общественных организаций Литвы. Когда в Беларуси начались массовые протесты против Александра Лукашенко, фальсификаций на выборах и насилия со стороны силовых ведомств, он, как руководитель сообщества, не смог остаться в стороне.

Община "Крынiца" и он лично призывали прекратить насилие, выражали поддержку сотням пострадавших участникам протеста. Также известно, что Николай Логвин подписал коллективное письмо, адресованное властям РБ, от имени действующих за рубежом 30 белорусских общин. Общественники просили руководство страны одуматься и отказаться от политики репрессий против демонстрантов и всех недовольных сложившейся в государстве ситуацией.

Отметим, что почетный консул назначается на три года, число сроков его полномочий не ограничено. Второй срок Николая Логвина должен был закончиться в марте 2021 года. Эта должность является общественной, лицо, занимающее этот пост не получает за это вознаграждения.