Его удивляют дискуссии в Европе, является ли проект российского газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток - 2") политическим или экономическим, в то время, "как на востоке Европы идет "горячая" война".

"Уважаемые коллеги, это вопрос не энергетики, не будьте наивными. Для Владимира Путина нефть и газ - лишь политическая категория, это альфа и омега его политики", - сказал В. Ющенко на международной конференции в Вильнюсе в среду.

Он уверял, что большую часть добываемого Россией газа покупает Восточная Европа, а доходы от этого дают большую часть военного бюджета России.

"Понимает ли Европа, что каждая тонна нефти, каждая тысяча кубометров газа - это попытка финансировать оккупацию Украины, Молдавии, Грузии. Мы понимаем, что таким образом помогаем заправлять танки горючим, поставляем их артиллерии снаряды", - сказал В. Ющенко.

"Мне грустно от того, что у нас в Европе нет приоритетов и мы банально говорим о каких-то экономических дискуссиях, когда нужно говорить о нашей жизни", - подчеркнул он.

По словам бывшего президента Украины, нынешняя ситуация в Европе напоминает события перед Второй мировой войной в 1938 году, когда "мы территория за территорией отдаем европейское сообщество, чтобы умиротворить оккупанта".

"Мы тогда начали с Судет, мы начали с Австрии, продолжили с Польшей. Европа породила крупнейшие мировые войны. Не кажется ли вам, что сейчас мы делаем то же самое?" - задал В. Ющенко риторический вопрос.

Бывший глава Украины также призвал отказаться от постоянных дискуссий о том, стоит ли Евросоюзу отменить экономические санкции в отношении России. По его словам, они были введены ради того, чтобы "вернуть Украине суверенитет и целостность".

"Пока эта цель не будет достигнута, я уверен, что вопрос о пересмотре экономических санкций не может быть даже вынесен на политическую повестку дня", - подчеркнул политик.