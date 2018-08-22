Покупая у России газ и развивая совместные энергетические проекты с этим государством, Европа поддерживает ее вооружение, говорит экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Viktoras Juščenka
© DELFI / Andrius Ufartas

Его удивляют дискуссии в Европе, является ли проект российского газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток - 2") политическим или экономическим, в то время, "как на востоке Европы идет "горячая" война".

"Уважаемые коллеги, это вопрос не энергетики, не будьте наивными. Для Владимира Путина нефть и газ - лишь политическая категория, это альфа и омега его политики", - сказал В. Ющенко на международной конференции в Вильнюсе в среду.

Статьи по теме:
Представитель США по Украине: единой Европы не будет без народов Украины и России  (13)
Адамкус: самые большие угрозы Западу - терроризм, экономическая уязвимость, миграция  (3)

Он уверял, что большую часть добываемого Россией газа покупает Восточная Европа, а доходы от этого дают большую часть военного бюджета России.

"Понимает ли Европа, что каждая тонна нефти, каждая тысяча кубометров газа - это попытка финансировать оккупацию Украины, Молдавии, Грузии. Мы понимаем, что таким образом помогаем заправлять танки горючим, поставляем их артиллерии снаряды", - сказал В. Ющенко.

"Мне грустно от того, что у нас в Европе нет приоритетов и мы банально говорим о каких-то экономических дискуссиях, когда нужно говорить о нашей жизни", - подчеркнул он.

По словам бывшего президента Украины, нынешняя ситуация в Европе напоминает события перед Второй мировой войной в 1938 году, когда "мы территория за территорией отдаем европейское сообщество, чтобы умиротворить оккупанта".

"Мы тогда начали с Судет, мы начали с Австрии, продолжили с Польшей. Европа породила крупнейшие мировые войны. Не кажется ли вам, что сейчас мы делаем то же самое?" - задал В. Ющенко риторический вопрос.

Бывший глава Украины также призвал отказаться от постоянных дискуссий о том, стоит ли Евросоюзу отменить экономические санкции в отношении России. По его словам, они были введены ради того, чтобы "вернуть Украине суверенитет и целостность".

"Пока эта цель не будет достигнута, я уверен, что вопрос о пересмотре экономических санкций не может быть даже вынесен на политическую повестку дня", - подчеркнул политик.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Президент Литвы: у трансатлантических отношений нет альтернативы (82)

Трансатлантические отношения незаменимы, заявила...

Пресса Британии: Европа вряд ли объединится против России (4)

В обзоре британской прессы: Британия хочет новых...

Глава МИД Литвы: Молотов все еще ждет своего Риббентропа (83)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает...

Политика

Премьер Литвы: снижение НДС должны ощутить именно потребители (2)

После того, как спикер Сейма Литвы заговорил о...

Латвия и Эстония не откажутся от намерения взыскать с России ущерб, нанесенный СССР (58)

Министры юстиции Латвии и Эстонии Дзинтар Расначс и...

Ющенко: покупая у России газ, мы покупаем для них оружие (22)

Покупая у России газ и развивая совместные...

Представитель США по Украине: единой Европы не будет без народов Украины и России (13)

Формирование образа единой Европы возможно только при...

Глава МИД Литвы: Молотов все еще ждет своего Риббентропа (83)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает...

TOP новостей

В воскресенье не хотят работать все продавцы, почему говорят только о крупных сетях? (15)

Несмотря на то, что во время дискуссий обсуждают...

История инвестиции Габриэлюса Ландсбергиса: как развивался бизнес супруги (60)

Консерватор Габриэлюс Ландсбергис сказал, что взял 750...

В вильнюсской больнице, не получив необходимого лечения, скончалась женщина с сильными ожогами (25)

23 июля в усадьбе, находящейся в одном из садоводческих...

Глава МИД Литвы: Молотов все еще ждет своего Риббентропа (83)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает...

Лишившийся дочери отец: когда покупал новую Toyota, о таком финале не думал (48)

"Едем домой", – такую запись в Facebook оставил Виргиниюс...