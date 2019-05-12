Юозайтис сравнивает выборы с олимпийскими играми

"Я иду голосовать с очень светлыми мыслями. Такое чувство, что работа сделана, и некоторые спрашивают меня, насколько я волнуюсь – никакого волнения. Я помню опыт олимпийского бассейна, когда выиграл медаль, я мог развернуться и плыть заново. Весь организм полон энергии", – сказал Юозайтис журналистам.

В день выборов Юозайтис не упустил возможности еще раз поддеть Литовское национальной радио и телевидение LRT – кандидат обвинил его в "коммунистической пропаганде" в связи с замечаниями в отношении немецкой партии "Альтернативная Германия", с которой он поддерживает связи.