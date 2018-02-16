"Я думаю, что вопрос, о котором вы говорите, мы не решим до 2020 года. Помощь и поддержка со стороны ЕС будут продолжаться и после этой даты, поэтому это должно быть включено, интегрировано в следующую финансовую перспективу", - сказал журналистам Юнкер, отвечая на вопрос BNS.
Президент Даля Грибаускайте, которая вместе с ним пришла на ужин в один из вильнюсских ресторанов, прокомментировала это так: "Практически мы получили обещание".
Туск: слова гимна Литвы "Пусть единство процветает" могли бы быть девизом Европейского сообщества (20)
Поздравляя Литву со столетием восстановления...
Юнкер: новый бюджет ЕС профинансирует закрытие ИАЭС (12)
Находящийся с визитом в Литве председатель...
Сквернялис: правительство Литвы готово перенять соглашение по обороне (7)
Литовское правительство готово перенять роль...
Вице-министр обороны Литвы: у России можно требовать возместить ущерб от вируса (40)
Вице-министр обороны Литвы Эдвинас Кярза говорит, что...
Премьер: до июля Сейм примет законы о налоговой реформе (5)
Сейм Литвы примет законы о налоговой реформе до июля, а...
TOP новостей
Зов о помощи: запретите нам работать в праздники (39)
Пока большинство жителей Литвы будет отмечать 16...
Миллион за документ, Христос в "эстонских цветах" и школьные ранцы. Как Латвия, Литва и Эстония отметят 100-летие (14)
В 2018 году Латвия , Литва и Эстония отмечают 100-летние...
В Вильнюсе – бесплатные поездки на общественном транспорте
По случаю столетия Литвы в столице состоится масса...
Погода: в выходные прогнозируют осадки и изменение температуры
В длинные выходные в Литве немного потеплеет,...
По случаю столетия Литвы самолет изобразил в воздухе цифру 100 (26)
По случаю столетия Литвы самолет компании Small Planet Airlines...