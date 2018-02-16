"Я думаю, что вопрос, о котором вы говорите, мы не решим до 2020 года. Помощь и поддержка со стороны ЕС будут продолжаться и после этой даты, поэтому это должно быть включено, интегрировано в следующую финансовую перспективу", - сказал журналистам Юнкер, отвечая на вопрос BNS.

Президент Даля Грибаускайте, которая вместе с ним пришла на ужин в один из вильнюсских ресторанов, прокомментировала это так: "Практически мы получили обещание".