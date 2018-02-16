Находящийся с визитом в Литве председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что в следующий бюджет Евросоюза (ЕС) должно быть заложено финансирование закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС).
© EPA-ELTA

"Я думаю, что вопрос, о котором вы говорите, мы не решим до 2020 года. Помощь и поддержка со стороны ЕС будут продолжаться и после этой даты, поэтому это должно быть включено, интегрировано в следующую финансовую перспективу", - сказал журналистам Юнкер, отвечая на вопрос BNS.

Президент Даля Грибаускайте, которая вместе с ним пришла на ужин в один из вильнюсских ресторанов, прокомментировала это так: "Практически мы получили обещание".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Глава ИАЭС подал в отставку (18)

Дарюс Янулявичюс , генеральный директор Игналинской...

Главе Игналинской АЭС предъявлены подозрения в злоупотреблениях (17)

Литовская правоохрана предъявила подозрения главе...

Литовские эксперты поделятся с Украиной опытом закрытия АЭС (40)

Литовские эксперты готовы отправиться в Украину, чтобы...

Спикер Cейма Литвы: ЕС обещает продолжить финансирование закрытия Игналинской АЭС (3)

Европейский Союз (ЕС) обещает продолжить...

Политика

Туск: слова гимна Литвы "Пусть единство процветает" могли бы быть девизом Европейского сообщества (20)

Поздравляя Литву со столетием восстановления...

Юнкер: новый бюджет ЕС профинансирует закрытие ИАЭС (12)

Находящийся с визитом в Литве председатель...

Сквернялис: правительство Литвы готово перенять соглашение по обороне (7)

Литовское правительство готово перенять роль...

Вице-министр обороны Литвы: у России можно требовать возместить ущерб от вируса (40)

Вице-министр обороны Литвы Эдвинас Кярза говорит, что...

Премьер: до июля Сейм примет законы о налоговой реформе (5)

Сейм Литвы примет законы о налоговой реформе до июля, а...

TOP новостей

Зов о помощи: запретите нам работать в праздники (39)

Пока большинство жителей Литвы будет отмечать 16...

Миллион за документ, Христос в "эстонских цветах" и школьные ранцы. Как Латвия, Литва и Эстония отметят 100-летие (14)

В 2018 году Латвия , Литва и Эстония отмечают 100-летние...

В Вильнюсе – бесплатные поездки на общественном транспорте

По случаю столетия Литвы в столице состоится масса...

Погода: в выходные прогнозируют осадки и изменение температуры

В длинные выходные в Литве немного потеплеет,...

Šimtmetį pasitinka ore Šimtas

По случаю столетия Литвы самолет изобразил в воздухе цифру 100 (26)

По случаю столетия Литвы самолет компании Small Planet Airlines...