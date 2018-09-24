Она сменила в это должности Паоло Алли после того, как истек его национальный мандат как члена парламента Италии, сообщила канцелярия сейма.

Политик подчеркнула, что поскольку страны сталкиваются с "беспрецедентными вызовами", этот союз и трансатлантические связи имеют огромную важность.

"Один из моих приоритетов - обеспечивать, чтобы Ассамблея поддерживала и укрепляла их путем парламентского диалога и дипломатии", - сказала Р. Юкнявичене.

Р. Юкнявичене работает в ПА НАТО как глава литовской парламентской делегации с 1999 года, в 2008-2012 годах она была министром обороны и непосредственно в работе ПА НАТО не участвовала. В 2016 году она избрана вице-президентом ПА НАТО, в марте этого года - президентом.