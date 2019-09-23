- Какое значение, по вашему мнению, у резолюции Европейского парламента, принятой по случаю 80-летия пакта Молотова-Риббентропа, в которой европарламентарии назвали усилия Москвы «исказить исторические факты и оправдать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом» частью информационной войны против демократической Европы?

- В резолюции констатируются важные вещи, которые являются исторической правдой, в отличии от той, которую использовать исторические события в качестве информационного оружия.

То, что мы попали в больное место Кремля, демонстрирует самая настоящая истерия российского МИДА. Представительница МИДА России Мария Захарова, заявила, что утверждения о том, что пакт Молотова-Риббентропа создал условия для того, чтобы началась Вторая мировая войну, не имеют ничего общего с историей.

Тем временем как мы все хорошо знаем было с точностью до наоборот, поэтому и нужно чтобы молодые поколения не только граждан Европейского Союза но и всего мира знали о той ответственности, которую несет СССР за начало Второй мировой войны.

- Вы могли бы напомнить о действиях СССР по отношению к Литве и литовцам?

- В результате протоколов пакта Молотова-Риббентропа Литва исчезла с мировой карты, мы оказались под оккупацией СССР, сотни тысяч литовцев были депортированы, во все уголки Советского Союза, множество из них умерло от голода, болезней и пыток.

Тысячи и тысячи литовцев, опасаясь за свои жизни и из-за угрозы со стороны НКВД, бежали на Запад. Более того, советская оккупация принесла нам не только потери для граждан, но и гигантское экономическое отставание.

- Кремль транслирует свою версию исторических событий не только для жителей ЕС, но и граждан самой Российской Федерации?

- Естественно, что вся эта ложь прежде всего предназначается для оболванивания жителей России, которым Кремль пытается продемонстрировать что история СССР и России — это исключительно предмет гордости и славы.

Нарратив, который фактически благоприятствует появлению шовинизма, национализма. Естественно, что обвинения в преступлениях коммунистической, ужасах сталинского террора торпедируют нарратив славной, мирной и гордой России, поэтому Москва пытается заткнуть рот критикам.