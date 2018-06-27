На укрепление региона намечается выделить фонд в 60 млн евро, в основном, по словам министра, это будут средства помощи Евросоюза.

Как сообщил BNS Э. Мисюнас после заседания правительства, этот план будет согласовываться несколько недель, а финансирование конкретных проектов начнется к осени.

Как сообщило МВД, наиболее значительными вызовами, с которыми сталкивается регион, является инфраструктура и сеть публичных услуг, не соответствующие потребностям жителей, территориальная концентрация отдельных групп населения и неравномерность экономического роста.

В рамках плана планируется учредить как минимум 10 дополнительных многофункциональных учреждений, которые будут предоставлять ряд услуг, включая дошкольное, общее образование, обучение взрослых, обучение языку проживающих здесь нацменьшинств, библиотеки, центры общественной деятельности.

Также планируется создание региональной системы организации общественного транспорта.