По инициативе премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса правительство Литвы в октябре 2019 года предложило наградить Качиньского Большим Крестом Ордена им. Витаутаса Великого за особые заслуги в деле развития литовско-польских отношений Литвой.

Однако он не был включен в список награждаемых по случаю 16 февраля. Решение о вручении наград принимает президент.

Пресс-секретарь президента Литвы Гитанаса Науседа Антанас Бубнялис сказал, что решение по Качиньскому не принял Государственный совет по вручению наград, но никаких подробностей не представил.

Польский ежедневник Rzecpospolita 20 февраля сообщил, что Качиньский принял решение не принимать никаких наград, находясь в должности политика. Об этом издание информировали два источника, которые пожелали остаться анонимными.

Источники в партии "Право и справедливость" заметили изданию, что Качиньский упомянул, что подобные награды не принимает и подчеркнул, что "не хочет доставлять неудобства" литовской стороне.

Эту информацию BNS подтвердили источники в Литве.

В 2013 году Качиньский принял орден Победы Св. Георгия от Грузии. Тогда источники партии указали, что это было сделано в порядке исключения, поскольку награду вручил президент Михаил Саакашвили, друг покойного брата Качиньского Леха.