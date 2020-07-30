По словам министра, просьбы были отложены, чтобы можно было оценить их обстоятельства и необходимость.
"Эпидемиологическая ситуация ухудшается, и Литва ужесточает требования защиты от вируса. На прошлом заседании Комитета по вопросам COVID-19 было договорено, что приезд в нашу страну будет разрешен только в исключительных случаях", - сказал министр для пресс-релиза.
"Представленные на совещании правительства просьбы граждан Египта и Сирии будут тщательно взвешены и тогда будет принято решение, удовлетворить ли их", - добавил он.
Э. Янкявичюс на совещании правительства в среду возразил против предложения разрешить мужу гражданки Литвы приехать в Литву из Египта, а также против предложения переместить сирийскую семью из Иордании в рамках обязательства Литвы перед Евросоюзом по приему беженцев.
Правительство, однако, разрешило приехать иностранцам для работы на литовских предприятиях и нескольким баскетбольным командам из России, Украины и Казахстана - для проведения сборов в Друскининкай и Пренай.
Э. Янкявичюс обосновал свою позицию тем, что иностранцам разрешается приехать "лишь в исключительных случаях".
Беременная Аустея Симанавичюе 31 года сказала BNS, что была шокирована таким решением правительства.
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