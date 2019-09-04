Новый член Европейской комиссии от Литвы Виргиниюс Синкявичюс получит должность комиссара по вопросам охраны окружающей среды, пишет издание Verslo žinios. По данным журналистов, в интервью VŽ это не отрицал и сам Синкявичюс.
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Возможности есть разные, в том числе и эта. Но пока еще решения не приняты. Их должны принять через неделю. Надо дать председателю ЕК время, чтобы определиться и самой объявить, какие портфели, кому передать", – сказал министр экономики и инноваций Синкявичюс.

BNS напоминает, что Синкявичюс в минувшую среду повторно встречался с будущим председателем ЕС Урсулой фон дер Ляйен и сказал, что в сентябре выяснится, какой пост он получит.

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Политик подтвердил, что обсудил с Урсулой фон дер Ляйен будущую работу в сфере глобального потепления.

Правительство Литвы неделю назад утвердило кандидатуру 28-летнего Синкявичюса на пост еврокомиссара.

Новую Еврокомиссию формируют после парламентских выборов, которые в ЕС состоялись в мае. ЕК начнет работать с ноября. Кандидатов в еврокомиссары еще должен утвердить Европейский парламент.

В прошлом сроке полномочий в ЕК работал Витянис-Повилас Андрюкайтис, он занимал пост комиссара по здравоохранению и правам потребителей;.

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