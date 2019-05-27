Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте

Всего на выборах в ЕП участвовали 16 списков. Выбрали 11 европарламентариев. Уже известны результаты со всех 1972 участков.

Победили:

Союз отечества – Христианские демократы Литвы - 3 мандата

Литовская социал-демократическая партия – 2 мандата

Литовский союз крестьян и зеленых - 2 мандата

Партия труда - 1 мандат

Общественный комитет "Поезд Аушры Малдейкене" - 1 мандат

Блок Вальдемара Томашевского – коалиция Союза христианских семей и Русского альянса - 1 мандат

Движение либералов - 1 мандат

Это значит, что в ЕП поедут консерваторы Людас Мажилис, Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене, социал-демократы Вилия Блинкявичюте, Юозас Олекас, "крестьяне" Бронис Ропе и Шарунас Марчулёнис, "трудовик" Виктор Успасских, либерал Пятрас Ауштрявичюс, лидер общественного комитета "Поезд Аушры Малдейкене" - Малдейкене и лидер коалиции Блок Вальдемара Томашевского – Томашевский.

Без места в ЕП остаются нынешние европарламентарии Антанас Гуога, Роландас Паксас, Лайма-Люция Андрикене и Валентинас Мазуронис. Еще два нынешних европарламентария Зигмантас Балчитис и Альгирдас Саударгас в выборах не участвовали.