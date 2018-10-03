Расследующая деятельность Литовского радио и телевидения (ЛРТВ) комиссия сейма Литвы констатирует, что в настоящее время у Совета ЛРТВ слишком много функций, и предлагает создать новый орган - правление.
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Такая модель управления, какая применяется в ЛРТВ, концентрирует полномочия в руках одного субъекта и не отражает практику европейских государств", - говорится в выводах комиссии, принятых преимущественно голосами правящих "аграриев".

Критиковавшие расследование представители оппозиционных фракций вообще не участвовали в работе комиссии.

В выводах предлагается отказаться от Административной комиссии ЛРТВ и создать новый орган - правление, в составе которого будет от пяти до семи человек.

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Глава комиссии сказал, что "по сути это распределение полномочий, чтобы все полномочия не концентрировались в одних руках".

По этим выводам еще должно состояться голосование в Сейм, а чтобы провести в жизнь предложенные изменения, парламенту еще нужно будет внести изменения в два закона.

В выводах предлагается внести частичные изменения в порядок назначения членов совета, связав его со сроками полномочий назначающих ведомств.

Правящие говорят, что это поможет деполитизировать деятельность Совета, однако глава ЛРТВ Моника Гарбачяускайте-Будрене утверждает, что на самом деле все наоборот - так политики получат прямое влияние на национального вещателя.

М. Гарбачяускайте-Будрене говорит, что такое регулирование противоречит доброй практике Европейского вещательного союза, который рекомендует, чтобы в состав совета входило не более одной трети делегированных политиками представителей.

Литовское национальное радио и телевидение Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) должно быть стойким к политическому давлению и влиянию групп интересов, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Она утверждает, что пока не оценивает выводы временной парламентской комиссии, которая расследовала финансово-хозяйственную деятельность LRT.

"Президент оценивает лишь конкретные правовые предложения сейма. Следственная комиссия сейма пока представила лишь политическое мнение", - говорится в комментарии пресс-службы президента, присланном BNS.

"Однако правовое регулирование, связанное с любым общественным транслятором, должно отвечать конституционной доктрине, согласно которой должна быть обеспечена независимость общественного транслятора от органов власти, должностных лиц, а также от вмешательства прочих лиц в его деятельность", - отмечает глава государства.

Комментируя журналистам выводы парламентской комиссии, гендиректор ЛРТВ М. Гарбачяускайте-Будрене сказала, что они "вызывают беспокойство", отметив, что появившиеся предложения адаптировать большой объем содержания для людей со специальными возможностями, ограничить возможность получения доходов от рекламы интернет-портала и другие "ограничивают возможности качественно осуществлять свою миссию, транслировать то, что привлекательно и интересно зрителям".

На прошлой неделе комиссия уже подтвердила часть выводов, связанную с осуществленными ЛРТВ конкурсными закупками, управлением имуществом.

В выводах констатировано, что Служба конкурсных закупок с 2005 года систематически фиксировала нарушения, но нет данных о том, что тогдашнее руководство ЛРТВ принимало меры для их предотвращения.

Относительно некоторых нарушений комиссия решила обратиться в Генпрокуратуру.

В конце декабря Сейм сформировал комиссию для расследования ситуации с финансами ЛРТВ. Критики расследования называют сформирование этой комиссии давлением на СМИ.

Группа парламентариев обратилась в Конституционный суд (КС), чтобы он дал оценку, не нарушает ли сформирование такой комиссии закрепленное в Конституции право на свободное выражение убеждений, поиск, получение и распространение информации и идей.

Во время парламентского расследования сменилось руководство ЛРТВ. После истечения второго срока полномочий главы ЛРТВ Аудрюса Сяурусявичюса гендиректором в марте была избрана М. Гарбачяускайте-Будрене.

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