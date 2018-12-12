Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис насмешил многих своим ответом на вопрос о "скотном дворе" в налоговой системе в передаче "Позиция" на радиостанции Žinių radijas.
Julius Sabatauskas, Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

Пранцкетис дословно понял вопрос ведущего о том, что часто в контексте принятого бюджета из-за разных налогов для разных секторов или представителей разных профессий упоминают "скотный двор", и стал говорить о реальных хозяйствах и количестве скота.

"Скотный двор" Джорджа Оруэлла уже стал классикой, а само выражение "скотный двор" часто используют для того, чтобы подчеркнуть неравенство в обществе или общине, где у одних больше привилегий, чем у других.

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"Что касается будущих задач будущей власти, почему эта власть не приняла такое, быть может, важное изменение при формировании бюджета, не расширила эту базу, часто упоминается "скотный двор", когда у многих людей с большими доходами, есть разные льготные налоги... и сейчас вы говорите "станет лучше", лучше станет тем, кто зарабатывает больше, они из-за этих налоговых изменений получат еще больше, а тех, у кого зарплаты небольшие, коснутся минимальные перемены. Кажется, это неравенство закодировано и в будущем", – спросил спикера ведущий Ридас Ясюлёнис.

На что Пранцкетис ответил:

"Вернусь к тому же: мы наверное должны радоваться успеху предпринимателей, что они зарабатывают больше. Это успешный для бизнеса год. А налоги они платят, тут нет никаких сомнений, из "тени" выводят налоги, в этом мы тоже не сомневаемся.

Что касается упомянутого "скотного двора", то, наверное, вы слышите лишь одну сторону, это высказывание профессора Вильнюсского университета (имеется в виду профессор Ромас Лазутка – DELFI), который, наверное, сам никогда не бывал на скотном дворе и мог бы иногда уважительнее отзываться о хозяйствах, посмотрев, сколько там работы. А не высказывать сразу свое мнение о том, как там хорошо. А скотный двор, если уже говорить о нем, в Литве сократился в три раза, по сравнению с тем, что было прежде, даже по сравнению с 1916 годом он меньше (...)", – сказал Пранцкетис.

На вопрос, что именно сократилось, Пранцкетис ответил: "Численность скота". Ведущий удивился: "Господи, мы же говорим в переносном смысле, речь идет о том, что в разных секторах есть разные налоговые льготы, люди платят меньше налогов по сравнению с теми, у кого мизерные зарплаты".

На это спикер ответил коротко: "Не знаю, что вы имеете в виду".

Экономист Раймондас Куодис, который первым заговорил о "скотном дворе" в налоговой системе Литвы, так отреагировал на высказывание Пранцкетиса: "Вообще-то БОЛЬШОЕ СПАСИБО спикеру! Сделал это понятие более популярным быстрее, чем я за 17 лет. Хотя удивляет следующее - насколько надо быть в отрыве от реальности, чтобы даже краем уха не зафиксировать эту проблему в налоговой системе страны..."

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