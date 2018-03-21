Выплаты на детей с января могут удвоиться

"Они увеличатся с 1 января 2019 года, они повысятся на несколько десятков евро. Вероятно, что мы можем говорить о 50-60 евро, когда не 30, а до 60 евро. Пока слишком рано говорить об этом, потому что бюджета пока нет", - сказал премьер в среду журналистам.
С января этого года на одного ребенка выделяется по 30 евро, которые пришли на смену льготе подоходного налога, которая позволяла работающим родителям возвращать из налогов до 30 евро за каждого ребенка.
Мало зарабатывающим или многодетным родителям выплачиваются дополнительные выплаты. Их выплата составляет 58,5 евро за детей до двух лет и 45,2 евро – за детей старшего возраста.
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