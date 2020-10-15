"Во-первых, хочу сказать, что на выборах в порядке приоритета мы поддержим кандидатов социал-"трудовиков", конкурирующих с соцдемами. Поскольку тут уже начинаются какие-то спекуляции на тему будто мы там поддерживаем социал-демократов", – сказал Карбаускис.
Он также сказал, что в Кедайняйском одномандатном округе партия поддержит Дарюса Каминскаса (его конкурент соцдем Томас Бичюнас).
"В Кедайняй мы поддерживаем Каминскаса, который может быть примером для депутатов, врачей. Он был волонтером в одном из хосписов и рисковал жизнью, спасая жизни других людей. Во время предвыборной кампании он не агитировал, а работал на благо других людей", – сказал глава "крестьян".
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