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Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис обратил внимание на то, что в одномандатных округах, где конкурируют представители соцдемов и социал-"трудовиков", "крестьяне" поддержат социал-"трудовиков".
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Во-первых, хочу сказать, что на выборах в порядке приоритета мы поддержим кандидатов социал-"трудовиков", конкурирующих с соцдемами. Поскольку тут уже начинаются какие-то спекуляции на тему будто мы там поддерживаем социал-демократов", – сказал Карбаускис.

Он также сказал, что в Кедайняйском одномандатном округе партия поддержит Дарюса Каминскаса (его конкурент соцдем Томас Бичюнас).

Кедайняй мы поддерживаем Каминскаса, который может быть примером для депутатов, врачей. Он был волонтером в одном из хосписов и рисковал жизнью, спасая жизни других людей. Во время предвыборной кампании он не агитировал, а работал на благо других людей", – сказал глава "крестьян".

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