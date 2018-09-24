Экономист Гитанас Науседа решил баллотироваться на выборах как независимый кандидат и отказался участвовать в организуемых консерваторами предварительных выборах.
Бывшая министр финансов И. Шимоните говорит, что у нее не было амбиций баллотироваться на выборах президента, но "изменить мнение вынудила большая поддержка как со стороны партийной общественности, так и со стороны людей, которые никак не связаны с партией".
"Отклонить или игнорировать эту поддержку - это было бы высокомерие. Думаю, эти люди связывают со мной ожидания какой-то другой политики, возможно, более открытой, искренней, уважительной. Могу я исполнить эти ожидания или нет, пусть решают избиратели", - сказала журналистам И. Шимоните.
"Это лишь согласие участвовать в первичных партийных выборах. Это не значит, что я получу номинацию партии", - сказала И. Шимоните.
43-летняя И. Шимоните в парламенте состоит во фракции консерваторов, но не является членом этой партии.
Она сказала, что на посту президента попытается сплотить политиков, будет стремиться к долгосрочным соглашениям не только в области обороны, но и в областях здравоохранения, образования, социальной защиты. Политик сказала, что может представить себе работу "почти со всеми".
На внутреннем отборе кандидатуру И. Шимоните выдвинули 37 отделений партии - больше, чем прочих кандидатов.
Экс-министр иностранных дел В. Ушацкас в понедельник сказал, что ждет дебатов с другими кандидатами о будущем государства. Он сказал, что уважает компетентность И. Шимоните в области финансов, но подчеркнул свои преимущества в связи с дипломатическим опытом.
"У меня есть эта компетентность и лидерство, я надеюсь, что люди это оценят, и верю в свою победу", - сказал журналистам В. Ушацкас.
Во вторник он обещает представить план "Экономики прорыва", как ускорить рост экономики Литвы.
В. Ушацкас выразил сожаление, что из борьбы вышел выдвинутый СО - ХДЛ Г. Науседа.
"Я хотел, чтобы дискуссия была более обстоятельной, теперь же, кажется, мы будем вдвоем: один - член партии, другая - нет. Я ожидаю уважительных, честных дебатов.
Экономист, бывший советник президента банка SEB Г. Науседа сообщил о своем решении баллотироваться на выборах как независимый кандидат в публичном письме.
"Я честен и искренен по отношению ко всем избирателям, поэтому предпочитаю более сложный путь независимого кандидата, не только декларируя, но и реально, последовательно и терпеливо добиваясь поддержки людей разных взглядов и социального статуса", - написал экономист в Фейсбуке.
По его словам, стремление участвовать в президентских выборах с самостоятельной программой выборов и командой в глазах общественности стало бы сомнительным, если бы опиралось на финансовую и организационную поддержку одной из политических партий.
Председатель партии консерваторов СО - ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис говорит, что в октябре начнется кампания по представлению кандидатов, а выборы кандидата от партии состоятся в начале ноября.
"Это правильный выбор двух оставшихся кандидатов участвовать и представить свои идеи", - сказал Г. Ландсбергис BNS в понедельник.
По его словам, в начале ноября состоятся всеобщие предварительные выборы кандидата от партии на президентских выборах. В них смогут участвовать члены партии и зарегистрировавшиеся в течение октября беспартийные голосователи.
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