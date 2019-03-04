Это показывают обнародованные Главной избирательной комиссией (ГИК) предварительные результаты голосования. Правда, в понедельник утром, результаты еще не подали три из 1970 избирательных участков, так что окончательные данные могут несколько отличаться.
В многомандатных округах за выдвинувшие списки общественные избирательные комитеты свои голоса отдали 26,75% всех избирателей.
СО-ХДЛ получила на выборах поддержку 16,02% избирателей. Похожие результаты были и на выборах 2015 года - около 15% голосов.
За списки Литовской социал-демократической партии проголосовало 13,26% избирателей. Литовский союз крестьян и зеленых получил 11,15% голосов.
Поддержка социал-демократам снизилась с 20% в 2015 году до 16,02%, а поддержка "крестьян", напротив, возросла, на прошлых выборах они получили 7% голосов.
Литовское движение либералов получило 5,9% голосов - намного меньше, чем в 2015 году, когда партия получила около 14%.
Партия труда на этих выборах получила 5,1% голосов, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей получила 5,03%, партия "Порядок и справедливость" - 2,95% голосов. Отколовшаяся от социал-демократов Литовская социал-демократическая партия труда получила 1,67% голосов.
Партия труда на прошлых выборах получила около 9% голосов, коалиция Избирательной акции поляков Литвы с Русским альянсом - 8%, а "Порядок и справедливость" - 6%.
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