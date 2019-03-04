Во время муниципальных выборов в Литве при голосовании за списки кандидатов больше всего голосов было отдано за общественные комитеты, а из партий - за партию консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ).
© DELFI / Lukas Bartkus

Это показывают обнародованные Главной избирательной комиссией (ГИК) предварительные результаты голосования. Правда, в понедельник утром, результаты еще не подали три из 1970 избирательных участков, так что окончательные данные могут несколько отличаться.

В многомандатных округах за выдвинувшие списки общественные избирательные комитеты свои голоса отдали 26,75% всех избирателей.

Статьи по теме:
Литва: в первом туре муниципальных выборов избрано 19 мэров
Сквернялис: будет больше мандатов и больше мэров  (9)

СО-ХДЛ получила на выборах поддержку 16,02% избирателей. Похожие результаты были и на выборах 2015 года - около 15% голосов.

За списки Литовской социал-демократической партии проголосовало 13,26% избирателей. Литовский союз крестьян и зеленых получил 11,15% голосов.

Поддержка социал-демократам снизилась с 20% в 2015 году до 16,02%, а поддержка "крестьян", напротив, возросла, на прошлых выборах они получили 7% голосов.

Литовское движение либералов получило 5,9% голосов - намного меньше, чем в 2015 году, когда партия получила около 14%.

Партия труда на этих выборах получила 5,1% голосов, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей получила 5,03%, партия "Порядок и справедливость" - 2,95% голосов. Отколовшаяся от социал-демократов Литовская социал-демократическая партия труда получила 1,67% голосов.

Партия труда на прошлых выборах получила около 9% голосов, коалиция Избирательной акции поляков Литвы с Русским альянсом - 8%, а "Порядок и справедливость" - 6%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Литве состоялись муниципальные выборы: первые результаты  проголосовали 47,8% избирателей (411)

В воскресенье в Литве состоялись муниципальные выборы...

На выборах муниципальных советов и мэров в Литве можно голосовать и на дому (1)

На выборах в муниципальные советы и мэров Литвы в...

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и нынешний мэры - Зуокас и Шимашюс (7)

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и...

Политика

Матийошайтисв первом туре одержал уверенную победу на выборах мэра в Каунасе

Висвалдас Матийошайтис в первом туре одержал...

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и нынешний мэры - Зуокас и Шимашюс (7)

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и...

Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (13)

Во время муниципальных выборов в Литве при...

Шимашюс прибыл в штаб: это был первый срок полномочий, когда никого из мэрии не вывели в наручниках (15)

В воскресенье вечером в избирательный штаб приехал...

В Литве в воскресенье состоятся выборы советов самоуправлений и мэров (10)

В воскресенье в Литве состоятся выборы советов...

TOP новостей

Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (13)

Во время муниципальных выборов в Литве при...

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и нынешний мэры - Зуокас и Шимашюс (7)

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и...

Литва: в первом туре муниципальных выборов избрано 19 мэров

В первом туре муниципальных выборов в Литве избрано 19...

Налоговая инспекция дала возможность заплатить "забытые" налоги составлены соглашения на сумму 665 000 евро

В этом году Государственная налоговая инспекция...

Погода будет меняться каждый день: ожидается сильный ветер и гололед

Первый день на этой неделе будет относительно...