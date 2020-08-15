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Александр Лукашенко считает, что в стране есть свое созданное по Конституции правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя.
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Об этом он заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

Он опять высказался о внутриполитической ситуации.

— Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим, — подчеркнул Лукашенко. — Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы.

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Он отметил, что за рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство.

— Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите, — сказал президент.

Напомним, 13 августа президенты Литвы Гитанас Науседа, Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс и Польши Анджей Дуда выступили с совместным заявлением, в котором призвали президента Беларуси Александра Лукашенко к деэскалации ситуации и немедленному прекращению применения силы против людей, освободить всех задержанных протестующих и немедленно начать диалог с белорусским народом.

Президенты четырех стран готовы «предложить свои посреднические усилия для достижения мирного решения в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета вашей страны».

«Не надо играть с огнем!»

Лукашенко предостерег от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей.

— В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! — сказал президент. — Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они — те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти, — подчеркнул Лукашенко.

— Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей! — добавил он.

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Tut.by
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