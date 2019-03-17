Явка во втором туре выборов мэров в Литве составила 41,2%, сообщила в воскресенье Главная избирательная комиссия (ГИК).
Kandidatai į merus
© DELFI montažas

Явка несколько выше, чем во втором туре выборов четыре года назад, но ниже, чем в первом туре.

В Вильнюсе явка была 44,3%, в Клайпеде - 34,9%.

Самыми активными были избиратели Лаздийского района, где явка составила 64,2%, самой низкой была явка в Паневежском районе - 27,85%.

Голосование в воскресенье проходило в 41-м самоуправлении страны. В первом туре выборов две недели назад было избрано 19 мэров.

Статьи по теме:
В Вильнюсе задержан член избирательной комиссии  (2)
Глава ГИК: второй тур выборов мэров проходит гладко

19 из 60 самоуправлений могут быть спокойными – там уже выбрали своих мэров в первом туре. В оставшихся самоуправлениях мэры определятся уже скоро, урны для голосования закрыты, голоса подсчитывают.

В некоторых самоуправлениях разгорелась настоящая борьба: симпатии избирателей в первом туре распределились почти поровну.

За 41 мэрское кресло сразились не только политики, но и бизнесмены, учителя и общественные деятели, а кандидат в мэры Варенского района свою профессию указал так - пенсионер.

Самая большая интрига второго тура выборов мэров - в больших городах, Вильнюсе и Клайпеде, однако и в небольших поселениях интриг достаточно. Кое-где за кресло мэра боролись ставшие оппонентами единомышленники.

За должность мэра во втором туре боролась и член штаба участвующего в президентских выборах Саулюса Сквернялиса Аусма Мишкинене, в первом туре от теперешнего мэра Лаздийского района она отстала всего на полпроцента.

Среди участвовавших во втором туре кандидатов - и такие, которые в течении нескольких последних лет имели дело с прокуратурой, службой расследований финансовых преступлений и службой специальных расследований.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Прибывшая голосовать Даля Грибаускайте раскритиковала премьер-министра Литвы: это международный позор (217)

Проголосовавшая во втором туре выборов мэров президент...

Президент Литвы Валдас Адамкус обеспокоился активностью избирателей: мы должны избрать наилучшего (27)

Проголосовавший в ходе второго тура выборов мэров...

Полиция получила 88 сообщений о нарушениях на муниципальных выборах (4)

С начала муниципальных выборов в воскресенье полиция...

В Литве проходит второй тур выборов мэров (65)

В воскресенье в 41-ом муниципалитете Литвы проходит...

Политика

Шимашюс объявил о победе на выборах мэра Вильнюса, Зуокас признает поражение

Мэр Вильнюса Рeмигиюс Шимашюс говорит, что у него нет...

Рачкаускас объявил о победе на выборах мэра Панeвежиса

Мэр литовского Панeвежиса Ритис Рачкаускас объявил о...

Второй тур выборов мэров в Литве состоялся: явка - 41,2% (12)

Явка во втором туре выборов мэров в Литве составила 41,2%,...

В Вильнюсе задержан член избирательной комиссии (2)

В Вильнюсе , в избирательном округе Людвинава, задержан...

Глава ГИК: второй тур выборов мэров проходит гладко

Второй тур выборов мэров в воскресенье проходит гладко,...

TOP новостей

Шимашюс объявил о победе на выборах мэра Вильнюса, Зуокас признает поражение

Мэр Вильнюса Рeмигиюс Шимашюс говорит, что у него нет...

Второй тур выборов мэров в Литве состоялся: явка - 41,2% (12)

Явка во втором туре выборов мэров в Литве составила 41,2%,...

Прибывшая голосовать Даля Грибаускайте раскритиковала премьер-министра Литвы: это международный позор (217)

Проголосовавшая во втором туре выборов мэров президент...

Рачкаускас объявил о победе на выборах мэра Панeвежиса

Мэр литовского Панeвежиса Ритис Рачкаускас объявил о...

Президент Литвы Валдас Адамкус обеспокоился активностью избирателей: мы должны избрать наилучшего (27)

Проголосовавший в ходе второго тура выборов мэров...