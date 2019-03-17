Явка несколько выше, чем во втором туре выборов четыре года назад, но ниже, чем в первом туре.

В Вильнюсе явка была 44,3%, в Клайпеде - 34,9%.

Самыми активными были избиратели Лаздийского района, где явка составила 64,2%, самой низкой была явка в Паневежском районе - 27,85%.

Голосование в воскресенье проходило в 41-м самоуправлении страны. В первом туре выборов две недели назад было избрано 19 мэров.

19 из 60 самоуправлений могут быть спокойными – там уже выбрали своих мэров в первом туре. В оставшихся самоуправлениях мэры определятся уже скоро, урны для голосования закрыты, голоса подсчитывают.

В некоторых самоуправлениях разгорелась настоящая борьба: симпатии избирателей в первом туре распределились почти поровну.

За 41 мэрское кресло сразились не только политики, но и бизнесмены, учителя и общественные деятели, а кандидат в мэры Варенского района свою профессию указал так - пенсионер.

Самая большая интрига второго тура выборов мэров - в больших городах, Вильнюсе и Клайпеде, однако и в небольших поселениях интриг достаточно. Кое-где за кресло мэра боролись ставшие оппонентами единомышленники.

За должность мэра во втором туре боролась и член штаба участвующего в президентских выборах Саулюса Сквернялиса Аусма Мишкинене, в первом туре от теперешнего мэра Лаздийского района она отстала всего на полпроцента.

Среди участвовавших во втором туре кандидатов - и такие, которые в течении нескольких последних лет имели дело с прокуратурой, службой расследований финансовых преступлений и службой специальных расследований.