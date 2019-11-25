В понедельник, когда в парламенте состоялось первое чтение проекта бюджета, об этом сообщила первый заместитель председателя парламента Рима Башкене.
Принятие бюджета состоится на одном из ближайших заседаний – 12 или 17 декабря. Решение об этом примет сейм.
Сейм не смог приступить к рассмотрению проекта бюджета на прошлой неделе, так как Комитет по бюджету и финансам не успел вовремя зарегистрировать выводы по проекту – нужно, чтобы они были зарегистрированы не менее чем за 72 часа до заседания. Комитет рассмотрел проект бюджета только в прошлую среду.
Голосование после первого чтения не проводится – проект возвращается кабмину на доработку. Это обычная процедура. Второе чтение должно состояться не позднее, чем через 15 дней.
Обычно на первом чтении свои позиции излагают представители парламентских фракций и комитетов, отдельные парламентарии, а глава Комитета по бюджету и финансам информирует, сколько средств и на какие цели правительству предлагается изыскать дополнительно.
Второе чтение бюджета Литвы – 10 декабря, принятие – 12 или 17 декабря
Второе чтение бюджета Литвы на следующий год...
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