Второе чтение бюджета Литвы – 10 декабря, принятие – 12 или 17 декабря

Второе чтение бюджета Литвы на следующий год состоится в парламенте 10 декабря, хотя раньше планировалось в этот день бюджет утвердить.
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В понедельник, когда в парламенте состоялось первое чтение проекта бюджета, об этом сообщила первый заместитель председателя парламента Рима Башкене.

Принятие бюджета состоится на одном из ближайших заседаний – 12 или 17 декабря. Решение об этом примет сейм.

Сейм не смог приступить к рассмотрению проекта бюджета на прошлой неделе, так как Комитет по бюджету и финансам не успел вовремя зарегистрировать выводы по проекту – нужно, чтобы они были зарегистрированы не менее чем за 72 часа до заседания. Комитет рассмотрел проект бюджета только в прошлую среду.

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Голосование после первого чтения не проводится – проект возвращается кабмину на доработку. Это обычная процедура. Второе чтение должно состояться не позднее, чем через 15 дней.

Обычно на первом чтении свои позиции излагают представители парламентских фракций и комитетов, отдельные парламентарии, а глава Комитета по бюджету и финансам информирует, сколько средств и на какие цели правительству предлагается изыскать дополнительно.

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