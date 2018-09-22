"Встреча с Вами укрепит нашу веру и придаст новые внутренние силы. Вас всегда будет сопровождать тепло сердец жителей Литвы и благодарность за Ваши революционные усилия в преодолении всех вызовов, в приближении Церкви к каждому человеку", - заявила глава государства в субботу на площади у Президентского дворца после с беседы с руководителем Ватикана.

Грибаускайте также поблагодарила папу за то, что он замечает малых.

"Я благодарю за то, что Вы с нами. Что на карте мира, прежде всего, вы видите малых. Ваше прибытие мы принимаем как долгожданный подарок к столетию восстановления нашего государства. Мы знаем, что люди для Вас - важнее юбилеев. Но эта дорогая для нас годовщина неотделима от Святого Престола, который всегда поддерживал идею свободы Литвы", - сказала она.

Она подчеркнула, что папа Франциск, "объединяя народы и религии", видел и спасал множество страдающих людей.

"Однако Литва не только делится своим горьким опытом, но и с большой надеждой смотрит в будущее. Эти ожидания, прежде всего, направлены на молодых людей, родившихся и выросших в свете свободы. Вместе с ними мы прислушиваемся к Вашему призыву сплотиться ради более человечного мира. Такого, в котором будет меньше бедности, боли и больше сострадания. Чтобы врата милосердия всегда оставались отворенными" - сказала руководитель страны.

В своей речи Грибаускайте напомнила, что Ватикан сто лет назад одним из первых признал независимость Литвы и этим поощрил другие государства, а позднее, в годы оккупации, сохранились посольство независимой Литвы "как полное надежд обещание свободы".

"И оно исполнилось. Папа Иоанн Павел II посетил нашу страну сразу после того, как была выведена российская армия - ровно четверть века назад. Это был важный знак, продемонстрированный Святым Отцом миру о том, чего может добиться страна, стремящаяся к свободе", - рассказала она.

Вместе с тем, Грибаускайте акцентировала и выпускавшуюся подпольно "бесстрашными людьми" "Хронику католической Церкви" (лит. Kataliku baznycios kronika) и глубокую веру, которая спасала в бункерах партизан, боровшихся с советской властью.

Завершая речь, глава государства на итальянском языке пожелала Папе Римскому смелости, твердости и здоровья и в его поездках.