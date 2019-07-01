"Остаемся еще на ночь. Завтра переговоры продолжатся", – сказал BNS советник президента Дали Грибаускайте Нериюс Алексеюнас.
Лидеры ЕС на начавшихся в воскресенье вечером переговорах решают, кто должен стать новым председателем Еврокомиссии (ЕК) и занять другие важные посты.
Лидеры Германии и Франции договорились, что главой ЕК станет голландский социал-демократ Франс Тиммерманс, но против этого возразили лидеры, входящие в Европейскую партию правых.
Главы ЕС также решают, кто станет новым председателем Европейского совета, председателем Европарламента, главой внешнеполитического ведомства ЕС и председателем Европейского центробанка.
По словам Н. Алексеюнаса, руководители стран-членов ЕС должны вернуться за стол переговоров во вторник в полдень по литовскому времени.
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