Переговоры лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС) о распределении руководящих постов важнейших структурах продолжатся во вторник, сообщили дипломаты.
Dalia Grybauskaitė, Emmanuelis Macronas, Angela Merkel
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"Остаемся еще на ночь. Завтра переговоры продолжатся", – сказал BNS советник президента Дали Грибаускайте Нериюс Алексеюнас.

Лидеры ЕС на начавшихся в воскресенье вечером переговорах решают, кто должен стать новым председателем Еврокомиссии (ЕК) и занять другие важные посты.

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Лидеры Германии и Франции договорились, что главой ЕК станет голландский социал-демократ Франс Тиммерманс, но против этого возразили лидеры, входящие в Европейскую партию правых.

Главы ЕС также решают, кто станет новым председателем Европейского совета, председателем Европарламента, главой внешнеполитического ведомства ЕС и председателем Европейского центробанка.

По словам Н. Алексеюнаса, руководители стран-членов ЕС должны вернуться за стол переговоров во вторник в полдень по литовскому времени.

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