"Мы говорили о принципах начала переговоров. Представили наше видение. Формально переговоры не начались. (…) Мы сами обсудили, что идем на переговоры без красных линий, мы готовы выслушать партнеров по коалиции, мы не выбирали какие-то посты для себя, мы хотим услышать, что видят партнеры по коалиции, тогда и начать дискуссии", – сказал Ландсбергис.

Шимоните сказала, что компетентность кандидата важнее чем арифметический подсчет при разделе позиций.

"Наверное в начале дискуссии пропорции важны, но намного важнее работа, люди, которые ее будут выполнять. Если будет так, что какой-то один партнер предложит кандидата на пост министра, на который мы уже предложили, но их кандидат будет иметь больше доверия, и я увижу, что он лучше, не будет проблемы в том, что это кандидат не СО-ХДЛ, а партнеров. Думаю, главное договориться о работах, и выполнять их вместе", – сказала Шимоните.

Ландсбергис повторил, что может говорить и с некоторыми самовыдвиженцами, которые победили на выборах. Он не исключил, что среди таких людей может быть Витаутас Бакас, Альгирдас Буткявичюс.

Лидеры консерваторов сказали, что на встрече с президентом Гитанасом Науседой обсудили ситуацию, услышали поздравление и предложение о дальнейшем сотрудничестве. На встрече речь шла о государстве благосостояния.

Президент Гитанас Науседа поздравил консерваторов с победой на выборах и пожелал успехов Ингриде Шимоните в роли будущего главы правительства.

"Я поздравил Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) с победой на выборах, сомневаться в которой не приходится. Поскольку эта партия представила своего кандидата в премьеры - И. Шимоните - думаю, совершенно логично пожелать И. Шимоните успехов на посту премьера. Однако, до этого нужно проделать всю необходимую работу по формированию коалиции и распределении министерских портфелей", - сказал Г. Науседа после встреч с партиями в понедельник.

Говоря о формировании будущего правительства, президент отметил, что требования к министрам будут следующие: опыт, политическая воля и способность выполнить намеченную работу в течение срока полномочий.

На вопрос, обсуждались ли вероятные кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, Г. Науседа ответил, что некоторые фамилии прозвучали, но называть их преждевременно.

Он также подчеркнул, что, помимо постов министров обороны и иностранных дел, для него также особенно важно, кто возглавит министерства здравоохранения и министерство образования, науки и спорта, "так как от этих секторов в значительной мере будет зависеть будущее Литвы".

Г. Науседа также сказал, что надеется договориться с будущей правой коалицией о дорожной карте создания государства всеобщего благосостояния, призвал не забывать и об ожиданиях избирателей, которые голосовали за оппонентов правых.

"(...) Могу позитивно констатировать, что все мы видим будущее Литвы примерно одинаково. Литва дожна быть "зеленым", инновационным государством, гарантирующим социальный мир, а этого нельзя достичь, не снижая социальную региональную отчужденность, которая сейчас велика", - сказал глава государства.

По его словам, все еще приходится констатировать, что в Литве "есть электорат крупных городов, есть электорат регионов, и эти голоса иногда распределяются поровну".