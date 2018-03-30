"Президент хочет показать, что эти страны устанавливают стандарты в оборонной сфере, движение в направлении которых мы хотели бы видеть и со стороны других союзников", - сказала журналистам посол Соединенных Штатов в Литве Энн Холл.

Три государства Балтии в этом году цели выделять на оборонные нужды 2% от внутреннего валового продукта. Большинство европейских стран выделяет на оборону меньшую сумму.

Встреча четырех президентов состоится в Белом доме на следующей неделе, 3 апреля.

США продемонстрировали особое внимание, придав этому визиту высокий дипломатический статус - на дипломатическом языке он называется не рабочим визитом, а саммитом США и стран Балтии.

По словам дипломатов, такой статус связан с тем, что Балтийские страны празднуют в этом году столетия своих государств.

Как сообщил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, президент Трамп и лидеры трех стран Балтии отпразднуют 100-ю годовщину независимости Латвии, Литвы и Эстонии.

Саммит, который ознаменует начало новой эпохи тесного сотрудничества между странами, будет посвящен преимущественно достижениям стран Балтии с момента обретения независимости.

В Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Д. Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Литовские официальные представители с беспокойством наблюдают за его спорами с союзниками в Европе и зачастую непрогнозируемым поведением.

Обнародованные в этом году результаты соцопроса показали, что две трети жителей Литвы не доверяют Д.Трампу в том, что он примет правильные решения по важнейшим политическим вопросам.

Однако дипломаты подчеркивают, что, заняв президентский пост, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, принял решение отправить вооружения на Украину, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.

В прошлом году в Литве находился с визитом секретарь по вопросам обороны США Джеймс Маттис, в Эстонии - вице-президент Майк Пенс и председатель Палаты представителей Пол Раян.

На встрече президентов планируется обсудить готовность к июльскому саммиту НАТО, экономические отношения. Состоится и встреча бизнес-делегаций, в ней примет участие секретарь по коммерческим вопросам США.

После аннексии Россией украинского Крыма США незамедлительно прислали по несколько сотен своих военных в каждую из Балтийских стран. В Литве, Латвии и Эстонии создано по международному батальону НАТО, роты вооруженных сил США из этих стран были выведены, сейчас американские военные приезжают на учения из Польши.

Президенты Балтийских стран, скорее всего, выразят гллаве США надежды на прогресс в вопросе укрепления воздушной обороны и военных мощностей в Балтийском море.