После принятия такого правительство Саулюса Сквернялиса оказалось на грани развала. За выход из правящей коалиции проголосовали 140 членов совета партии, 46 были против. В голосовании участвовали 187 из 235 членов совета.

Правительство Сквернялиса нуждается в поддержке парламента. У "крестьян" в парламенте 56 представителей из 141, у соцдемов – 17. Кроме того, в парламенте работает 31 консерватор, 14 либералов, 8 депутатов избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, и 7 членов "Порядка и справедливости". Еще 5 депутатов не являются членами никакой фракции.

Правда, пока премьер решает судьбу министров, делегированных социал-демократами и высказывает надежду на то, что они смогут продолжить работу. Однако в этом есть сомнения.

По словам политолога Томаса Янелюнаса, сейчас можно говорить не только о вегетирующем правительстве, но и о первой с 1992 года серьезной возможности говорить о досрочных парламентских выборах.

По словам Янелюнаса, что Сквернялису, вероятно, придется работать в правительстве меньшинства, а это означает отсутствие ясной программы.

"При принятии любого серьезного решения нужно будет заново искать поддержку – это не программа, это постоянные переговоры и расчеты", – сказал политолог, прибавив, что из-за постоянных компромиссов правительству меньшинства, скорее всего, не удастся последовательно работать.

А это скажется на рейтингах, которые и без того ухудшаются. Кроме того, в крахе правительства Сквернялиса, вероятно, заинтересованы как консерваторы, лидирующие по результатам опросов, так и социал-демократы, которые, по мнению политолога, могут шантажировать Сквернялиса.

"Я сочувствую премьер-министру, которому придется работать в таких условиях три года. Правительство меньшинства может протянуть около трех лет, но не думаю, что ровно три", – сказал Янелюнас. По его мнению, в нынешнем парламенте сложно формировать новое большинство – этого не хотят и консерваторы. Правда, их лидер пока о досрочных выборах не говорит.

"Сложно говорить о досрочных выборах, надо посмотреть, что предпримет Сквернялис. Будет ли у него достаточно дипломатических способностей и понимания, что на его плечи легла огромная ответственность попытаться сплотить голоса для поддержки бюджета и других законов. Сначала посмотрим, какими будут его первые шаги. Но то, что правительство нестабильно и стоит на сотрясающейся земле - это факт. не кажутся странными слова спикера и премьера о том, что голосов достаточно, в парламенте этого не видно", – сказал лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

По мнению Янелюнаса, консерваторы, видно уже решили, что на этот раз надо не помогать правительству Сквернялиса выжить, а дать ему медленно погрузиться в трясину.

"Специально топить может и не будут, но руку помощи не протянут", – считает Янелюнас, и его слова по-своему подтвердил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что в вопросе доверия правительству Сквернялиса консерваторы спешить не будут и дадут ему последнюю возможность. Но условия серьезные. По словам Ландсбергиса, квернялису придется договариваться о принятии бюджета, списке основных работ и принять решение по некоторым министрам, например, главе Минюста Милде Вайнюте.

"Это не условия, это здравомыслие. Если он не сумеет принять законы, наступит конец министрам, то будет ли у Литвы действующее правительство? Правительству нужна последовательность, дипломатия, надо прислушиваться, нужна работа с оппозицией – в последний год мы этого не видели, поэтому я не очень верю, что ситуация изменится", – сказал Ландсбергис, заметив, что по крайней мере до принятия бюджета его партия не будет поднимать вопрос доверия правительству.

По словам Янелюнаса, консерваторы больше всего хотели бы, чтобы парламентские выборы состоялись через год, против этого возможно не будут и социал-демократы, если из-за развала коалиции они не поругаются внутри партии. по мнению политолога, Сквернялис еще может хвататься за соломинку и лепить коалицию из уменьшенных фракций или пытаться привлечь в свою фракцию отдельных депутатов, но это долгий процесс.

"Я думаю, правительство должно совершить некое чудо, чтобы сохранить доверие общества в ближайшие годы и обеспечить более или менее размеренное принятие решения в парламенте. Поскольку до сих пор чудес не было, вероятность того, что в таких условиях они появятся, невелика. Поэтому в ближайшее время может набраться целый ряд условий, которые приведут к досрочным выборам", – не сомневается политолог.