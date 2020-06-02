Аналитики Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы 22-28 мая фиксировали "комплексную операцию ложной информации в несколько стадий", направленную против военных США.

По информации представителей армии, враждебная информационная операция началась сразу же после того, как 13 мая командный штаб Армии США в Европе сообщил СМИ о возобновлении международных учений Defender Europe 20 plus в части европейских стран, в том числе и в Польше.

По мнению аналитиков, на первом этапе компании, 13 и 27 мая, были созданы и распространены две фейковые статьи о "мнении" командующего силами США в Европе Кристофера Каволи о том, что Польша и Балтийские страны якобы не способны участвовать в этих учениях.

Как отмечает литовская армия, второй этап начался в минувшую среду, когда другим государствам и международным организациям было отправлено мнимое сообщение агентства новостей BNS и фальсифицированные письма, имитирующие высказывания министра обороны Польши с ссылками на лживые статьи о якобы негативной реакции Кр. Каволи на "заявления".

Военные аналитики также обращают внимание на то, что в связи с нормализацией ситуацией с пандемией COVID-19 еще остаются попытки распространения дезинформации и введения людей в заблуждение. В целом на минувшей неделе фиксировались 58 информационных инцидентов, из них более 60% были на русском языке.

С 1 февраля по 28 мая были выявлены 1335 информационных инцидентов различных типов, связанных с COVID-19, которые распространялись в электронном пространстве на литовском, русском, английском и французском языках.