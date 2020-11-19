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ВРИО премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис ушел в отпуск на два дня.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Декретом президента Гитанаса Науседы Сквернялису даны два дня отпуска - четверг и пятница, его временно замещает ВРИО министра энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Представители Сквернялиса сказали, что они не знают, с какой целью был взят отпуск, но надеюсь, что позже смогут информировать об этом.

Сквернялис вернул президенту полномочия правительства 13 ноября, президент уполномочил правительство временно продолжать работу до того, как будет выбрано новое правительство.

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