Декретом президента Гитанаса Науседы Сквернялису даны два дня отпуска - четверг и пятница, его временно замещает ВРИО министра энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Представители Сквернялиса сказали, что они не знают, с какой целью был взят отпуск, но надеюсь, что позже смогут информировать об этом.
Сквернялис вернул президенту полномочия правительства 13 ноября, президент уполномочил правительство временно продолжать работу до того, как будет выбрано новое правительство.
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