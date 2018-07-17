Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что у Литвы ещё есть время, потому что документ ЕК ещё не опубликован.
"В принципе, после публикации официального документа имеется ещё два месяца для подачи апелляции. То есть, времени достаточно, и я думаю, что у нас есть это сотрудничество с Польшей, и мы рассмотрим все форматы, все варианты, в настоящее время открыты все вариации", - сказал BNS во вторник Вайчюнас.
В мае министр энергетики сказал, что Литва должна обсудить возможность обжалования решения ЕК с Польшей, Болгарией и другими странами - ранее с ними уже консультировались.
Решение комиссии собирается обжаловать и польская государственная газовая компания PGNiG, которая требовала применить к Газпрому строгие санкции.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в мае также не исключил возможности обжалования решения ЕК - по его словам, при принятии решения о нарушениях конкуренции те же критерии должны применяться ко всем нарушителям.
После того как Еврокомиссия в мае после почти семилетнего расследования деятельности Газпрома в Центральной и Восточной Европе не назначила концерну штраф, Вайчюнас утверждал, что это для него определенное политическое поражение Литвы и других стран. По его мнению, штраф усилил бы позицию Литвы, которая выставила в арбитражном суде Стокгольма иск к Газпрому о компенсации в размере 1,5 млрд евро.
"Из всех искусств...": Главизбирком Литвы разглядел скрытую рекламу Карбаускиса и "крестьян" в сериале (11)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) постановила, что...
"Времени достаточно": обжалует ли правительство Литвы решение Еврокомиссии по Газпрому? (8)
Литовское правительство ещё не имеет ответа, обжалует...
В сентябре в Литве может появиться новая правящая коалиция (8)
В сентябре в Литве может появиться новая правящая...
Вьетнамская делегация обсудит с литовскими пограничниками проблемы миграции (1)
Во вторник начинается визит в Литву дипломатов и...
Международные силы НАТО в Литве пополнят чехи (11)
К передовым силам НАТО в Литве присоединятся чешские...
TOP новостей
"Из всех искусств...": Главизбирком Литвы разглядел скрытую рекламу Карбаускиса и "крестьян" в сериале (11)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) постановила, что...
После ливней погода приготовила Литве сюрприз (5)
Лето в этом году началось в Литве очень рано и уходить...
Приближается самый рискованный этап закрытия ИАЭС: не знают, что найдут в реакторе (67)
В 2023 г. запланированы работы по демонтажу реактора...
Влиятельный журнал Forbes назвал Литву чудесной страной, которую стоит посетить (40)
В издании Forbes американец Джим Добсон поделился своими...
История дома в Каунасе: стены напоминают о повседневности, которая обернулась трагедией (11)
В каунасском районе Вилиямполе невозможно не заметить...