Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что у Литвы ещё есть время, потому что документ ЕК ещё не опубликован.

"В принципе, после публикации официального документа имеется ещё два месяца для подачи апелляции. То есть, времени достаточно, и я думаю, что у нас есть это сотрудничество с Польшей, и мы рассмотрим все форматы, все варианты, в настоящее время открыты все вариации", - сказал BNS во вторник Вайчюнас.

В мае министр энергетики сказал, что Литва должна обсудить возможность обжалования решения ЕК с Польшей, Болгарией и другими странами - ранее с ними уже консультировались.

Решение комиссии собирается обжаловать и польская государственная газовая компания PGNiG, которая требовала применить к Газпрому строгие санкции.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в мае также не исключил возможности обжалования решения ЕК - по его словам, при принятии решения о нарушениях конкуренции те же критерии должны применяться ко всем нарушителям.

После того как Еврокомиссия в мае после почти семилетнего расследования деятельности Газпрома в Центральной и Восточной Европе не назначила концерну штраф, Вайчюнас утверждал, что это для него определенное политическое поражение Литвы и других стран. По его мнению, штраф усилил бы позицию Литвы, которая выставила в арбитражном суде Стокгольма иск к Газпрому о компенсации в размере 1,5 млрд евро.