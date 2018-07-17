Литовское правительство ещё не имеет ответа, обжалует ли оно решение Европейской комиссии (ЕС) относительно расследования деятельности российского газового концерна «Газпром» - в мае ЕК объявила, что концерн, возможно, пользуясь доминирующим положением, Литве и ещё четырём другим странам Центральной и Восточной Европы, установил более высокие цены на газ.
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Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что у Литвы ещё есть время, потому что документ ЕК ещё не опубликован.

"В принципе, после публикации официального документа имеется ещё два месяца для подачи апелляции. То есть, времени достаточно, и я думаю, что у нас есть это сотрудничество с Польшей, и мы рассмотрим все форматы, все варианты, в настоящее время открыты все вариации", - сказал BNS во вторник Вайчюнас.

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В мае министр энергетики сказал, что Литва должна обсудить возможность обжалования решения ЕК с Польшей, Болгарией и другими странами - ранее с ними уже консультировались.

Решение комиссии собирается обжаловать и польская государственная газовая компания PGNiG, которая требовала применить к Газпрому строгие санкции.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в мае также не исключил возможности обжалования решения ЕК - по его словам, при принятии решения о нарушениях конкуренции те же критерии должны применяться ко всем нарушителям.

После того как Еврокомиссия в мае после почти семилетнего расследования деятельности Газпрома в Центральной и Восточной Европе не назначила концерну штраф, Вайчюнас утверждал, что это для него определенное политическое поражение Литвы и других стран. По его мнению, штраф усилил бы позицию Литвы, которая выставила в арбитражном суде Стокгольма иск к Газпрому о компенсации в размере 1,5 млрд евро.

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