"Вредноносный для Литвы проект": мэр Вильнюса обратился в ДГБ по поводу "Дома Москвы"

"Нам нужно сообща искать способы, как остановить этот вредоносный для Литвы проект, который предположительно может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды", - приведены в сообщении слова Шимашюса.

Как отмечает самоуправление, решение обратиться в ДГБ принято после того, как учреждение "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" обратилось в городское самоуправление Вильнюса с просьбой согласовать новые проектные предложения и представить их обществу.

В сообщении о согласовании проектных предложений говорится, что намеченное основное назначение использование строений - "центр культуры и предпринимательства".

После получения заключения ДГБ мэр примет решение о дальнейших действиях в отношении "Дома Москвы".

В декабре 2016 года суд удовлетворил просьбу Литовской государственной инспекции по территориальному планированию и строительству и отменил выданное в 2008 году разрешение на строительство "Дома Москвы" в Вильнюсе.

Инспекция указала суду, что спроектированное здание слишком высокое, плотность его застройки слишком велика.

Идея строительства "Дома Москвы" в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда юбилейные торжества по случаю 750-летия коронации Миндаугаса посетил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков. Тогда было решено реализовать сходный проект и в Москве.

Сообщалось, что этот дом будет центром культуры и предпринимательства, а его целью будет создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

Суд дал три года общественному учреждению "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" на корректировку проекта.

"Сегодня, хотя застройщик и готов выполнить решение суда, все еще возникают сомнения, соответствует ли функциональное назначение здания национальным интересам страны. Поэтому я призываю сказать свое слово ДГБ. Я также планирую обсудить этот вопрос с представителями министерств иностранных дел, обороны, президентского ведомства. Нам нужно сообща искать способы, как остановить этот вредоносный для Литвы проект, который предположительно может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды", - утверждает в пресс-релизе мэр Вильнюса Шимашюс.