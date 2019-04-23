В этом году впервые в выборах в Европейский парламент (ЕП) будут участвовать общественные избирательные комитеты. На это во вторник во время жеребьёвки в Сейме Литвы обратила внимание председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьёшайтите.
Laura Matjošaitytė
© DELFI / Domantas Pipas

По её словам, в 2014 году во время выборов в ЕП один избирательный комитет получил подписные листы, но не смог собрать необходимые 10 тыс. подписей избирателей.

За мандаты членов Европарламента в этом году будут бороться пять комитетов: "Поезд Аушры Малдейкене", "Решающий прыжок", "Сильная Литва в единой Европе", "Витаутас Раджвилас: вернём государство!", "Движение президента Роландаса Паксаса".

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Необходимые подписи для выборов в ЕП представили 18 партий и комитетов

По словам Л. Матьёшайтите, подписные листы с подписями 10 тыс. избирателей представил и общественный избирательный комитет "Список проф. д-ра Станисловаса Томаса", но оказалось, что среди них было несколько страниц с подписями за претендента в кандидаты Казимераса Юрайтиса. Таким образом, комитету С.Томаса не хватило необходимого числа голосов избирателей.

В выборах в Европарламент участвуют и 12 политических партий.

По словам председателя ГИК, в этом году в списки кандидатов в ЕП вошли 312 политиков. Партии выдвинули 238 кандидатов, комитеты - 74.

Окончательные списки кандидатов будут обнародованы в пятницу, 26 апреля.

Во вторник выяснилось, что первым номером в избирательный бюллетень войдёт общественный избирательный комитет "Движение президента Роландаса Паксаса", на последней - семнадцатой позиции - партия "Порядок и справедливость".

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. Литва выберет 11 членов Европарламента.

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