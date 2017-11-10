Прямые выборы председателя планировалось провести в феврале, однако дата может быть изменена на субботнем заседании совета Партии труда (ПТ).
"Жаль смотреть на такое положение в партии. Партии просто не видно на политическом уровне, на национальном уровне, нет программ, нет нормального руководителя. Поэтому кто-то просто должен за это взяться, поэтому мне и хотелось бы это сделать", - сказал В. Успасских.
Сейчас в председатели партии выдвинуты около десяти кандидатов, сообщил BNS временный лидер "трудовиков" Шарунас Бирутис.
В. Успассих создал Партию труда в октябре 2003 года и до 2013 года с небольшим перерывом был ее председателем. В 2013 году Вильнюсский окружной суд признал его и еще нескольких "трудовиков" виновными в ведении двойной бухгалтерии. Тогда он был наказан четырьмя годами лишения свободы.
В декабре 2015 года, когда в Апелляционном суде завершалось рассмотрение этого дела, В. Успасских сообщил, что уходит из ПТ, активной политики и заявил, что планирует стать психологом.
Апелляционный суд за ложное ведение бухгалтерии наказал его штрафом в 6,8 тыс. евро. Это же наказание оставил в силе в Верховный суд.
Весной этого года В. Успасских сообщил, что создает ассоциацию "За единую и здоровую Европу", а в июле вернулся в ПТ, когда партию сотрясали разногласия между бывшей тогда председателем Живиле Пинскувене и другими членами партии.
В прошлом году на парламентских выборах в многомандатном округе ПТ не преодолела пятипроцентного барьера, а в одномандатных округах в Сейм прошли два представителя ПТ Валянтинас Букаускас и Пятрас Чимбарас.
За ПТ в данный момент голосовали бы 3% избирателей, свидетельствует опрос, проведенный по заказу агентства BNS компанией социологических и рыночных исследований RAIT.
В Литве планируют создать реестр сексуальных преступников (2)
С целью защитить детей в сейме Литвы рассматривается...
Возвращение Успасских: политик подтвердил участие в выборах председателя Партии труда (5)
Основатель Партии труда, который в последние годы не...
Сейм Литвы может узаконить медикаменты с содержанием конопли (23)
В четверг в литовский Сейм планируется внести...
Сейм рассмотрит ограничение для судимых баллотироваться в парламент (4)
Сейм рассмотрит предложение ограничить возможности...
Глава МИД Литвы: стресс-тесты БелАЭС не доказывают безопасности станции (65)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...
TOP новостей
Предприниматели: если увеличат акциз на дизельное топливо, его будут покупать в Польше (11)
Литовские организации перевозчиков письменно...
Издательство Alma littera о решении изъять книги Ванагайте не сожалеет и пойдет дальше (6)
Несмотря на бурную реакцию на международной арене,...
Р.Богданас. Pro memoria: друг Литвы, человек, которого Ахматова называла ангелом (1)
В СССР 7 ноября было выходным днем, в этот день...
Социолог: в этой стране ты как китайский товар (37)
Из-за усугубляющегося социального разобщения скоро...