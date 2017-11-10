Основатель Партии труда, который в последние годы не участвовал в активной политике в Литве, в пятницу заявил, что планирует баллотироваться на пост председателя партии.
Viktor Uspaskich
© Kas vyksta Kaune

Прямые выборы председателя планировалось провести в феврале, однако дата может быть изменена на субботнем заседании совета Партии труда (ПТ).

"Жаль смотреть на такое положение в партии. Партии просто не видно на политическом уровне, на национальном уровне, нет программ, нет нормального руководителя. Поэтому кто-то просто должен за это взяться, поэтому мне и хотелось бы это сделать", - сказал В. Успасских.

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Сейчас в председатели партии выдвинуты около десяти кандидатов, сообщил BNS временный лидер "трудовиков" Шарунас Бирутис.

В. Успассих создал Партию труда в октябре 2003 года и до 2013 года с небольшим перерывом был ее председателем. В 2013 году Вильнюсский окружной суд признал его и еще нескольких "трудовиков" виновными в ведении двойной бухгалтерии. Тогда он был наказан четырьмя годами лишения свободы.

В декабре 2015 года, когда в Апелляционном суде завершалось рассмотрение этого дела, В. Успасских сообщил, что уходит из ПТ, активной политики и заявил, что планирует стать психологом.

Апелляционный суд за ложное ведение бухгалтерии наказал его штрафом в 6,8 тыс. евро. Это же наказание оставил в силе в Верховный суд.

Весной этого года В. Успасских сообщил, что создает ассоциацию "За единую и здоровую Европу", а в июле вернулся в ПТ, когда партию сотрясали разногласия между бывшей тогда председателем Живиле Пинскувене и другими членами партии.

В прошлом году на парламентских выборах в многомандатном округе ПТ не преодолела пятипроцентного барьера, а в одномандатных округах в Сейм прошли два представителя ПТ Валянтинас Букаускас и Пятрас Чимбарас.

За ПТ в данный момент голосовали бы 3% избирателей, свидетельствует опрос, проведенный по заказу агентства BNS компанией социологических и рыночных исследований RAIT.

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