Что значит разговор с этим политиком, была возможность вспомнить у журналиста Андрюса Тапинаса, который пригласил его на передачу "Держитесь там", на Laisves TV.

"Вы - "любимая" партия правоохраны. Вы - безнадежные популисты. Вы выдумали минимальную зарплату, катаясь на водном мотоцикле, когда увидели номер спасателя Пирожниковаса на палангском пляже. У вас ужасная команда, половина которой уже разбежалась и вы называете друг друга "пердилами", – пытался прижать собеседника к стенке Тапинас.

Однако Успасских чувствовал себя спокойно и только разводил руками. Он уточнил последнее заявление, сказав, что это не совсем так.

"Не друг друга, это только я так называю", – сказал он.

На замечание, что таким словом его назвал Йонас Пинскус, Успасских махнул рукой, сказав, что тот только повторил, и все, кто повторяет это слово, включая Тапинаса, назвал попугаями.

"Пердило - это не возрастной ценз, пердило - это безнадежный, кто просто портит воздух. Он может быть любого возраста, понимаете?", – сказал политик.

Тапинас признал, что чего-чего, а вот "голого цинизма" у Успасских не отнять. К примеру, он заявил, что выполнил все работы, даже когда ушел в отставку с поста министра экономики.

Политик подсчитал, что за 8 месяцев на посту министра он представил все основные законы в вопросе энергетики и экономики.

"Так вы все сделали?", – спросил Тапинас.

Политик подтвердил: "Да, надо следить". Журналист ответил: "Работал как бог".

"Не совсем", – ответил Успасских. В шутку он обратил и замечание о своей учебе в университете им. Г.В.Плеханова и в КТУ, когда после скандала с его диссертацией в отставку ушли трое работников КТУ.

"Диссертацию я писал сам. Кстати, докторскую они меня даже просили написать. Профессура КТУ", – заявил Успасских.

На вопрос журналиста, может ли он что-то сделать честно, Успасских ответил: "Что?".

"Вы же даже когда референдум организовывали, умудрились подделать массу подписей", – заявил Тапинас. На что Успасских ответил, что не понимает, о чем речь.

"Каких? Был ведь очень хороший референдум", – ответил он. Журналист напомнил, что среди подписавшихся "были покойные".

Успасских это не смутило: "Так ведь вся Литва участвовала", а потом заметил, что сам он подписи не собирал и отвечать за других не может. И в конце концов, референдум был хороший.

"За то, чтобы депутатов выбирали и в одномандатных округах. Классный", – радовался он.

Успасских пояснил, что возвращается в политику, чтобы исправить ошибки. Он назвал ошибкой назначение Лореты Граужинене на пост главы партии. Он не стал защищать и министра образования Аудроне Питренене.

На замечание Тапинаса, что Питренене "застопорила реформу образования на десятилетие вперед", он ответил: "Верю".

Успасских поставил перед собой задачу до 2020 г. поднять рейтинг партии больше чем на 5% и попасть в парламент в тройке лучших партий.

Он видит ресурс в 19% жителей, которые не определились, за кого отдать голос, и не исключает, что ему удастся привлечь избирателей, которые обычно голосуют за "консерваторов, "крестьян" и соцдемов".