Журналист спросила Андрюкайтиса:

- Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски сообщила о закрытии синагоги и офиса в Вильнюсе из-за угроз. Премьер-министр, президент сразу же осудили проявления ненависти, однако в международном пространстве уже появилась информация о том, что евреи в Литве находятся в опасности. Вы - образованный человек, историк. Как вы оцениваете вмешательство политиков в историческую память? Есть ли у них такое право?

– Самый мой большой упрек в адрес идеологов консерваторов – они политизируют и переписывают историю. Переписывает историю Путин, но в Литве это делает и Ландсбергис. Переписывают историю и те, кто пытается ставить знак равенства между преступлениями сталинизма и нацизма. Есть у одинаковые сталинистские и нацистские преступления – это военные преступления, ссылки, убийства. Но Холокост является уникальным преступлением нацизма. Поэтому нацистская, расистская идеология и уникальна в мире. Коммунизм был системой универсальных взглядов. (...) В Литве не видят разницы между нацистскими преступлениями и преступлениями сталинизма. (...) Нацистский Холокост был уникальным преступлением, который опирался на нацистскую расовую идеологию, ультрарасистские взгляды, скрещивание людей, чтобы получить породу сверхлюдей и распределить их по генетическим категориям – люди, генетически выродившиеся люди и не люди. Евреев и цыган не считали людьми, они подлежали уничтожению. (...) Это ужасно. Покажите мне хотя бы одно сталинское преступление такого типа. Сталинские лагеря - военные преступления.

– Но если вернуться к актуальным вопросам нашего времени, есть факты – памятная доска генералу Ветре снята, аллея К.Шкирпы переименована в аллею Триколора. Социал-демократы это поддерживают?

– Я все это приветствую. Но я за то, чтобы не были сняты скульптуры с Зеленого моста, а взрыв в Крижкальнисе вообще считаю вандализмом. (...) Тем, кто разрушает памятники - скажу ясно: вы в одном ряду с террористами, потому что делаете то же самое. (...) Надо разделять зерно и плевелы, надо отделять оккупацию от военных действий. (...) Триколоры развевались, когда вытеснили нацистов в Вермахт из Клайпеды, не забывайте об этом. Могу как историк сказать – нельзя делать героями тех людей, у которых в биографии есть неоднозначные детали.

Надо проявлять осторожность, героями должны быть люди с безупречной репутацией. Таким был Йонас Жемайтис – Витаутас, еще несколько человек, подписавших декларацию. Но в этой партизанской войне в Литве было всякое – были пьяницы, убийцы, были несчастья, гнусные вещи, предательства, все было. Это страшные раны.

(...) Сложная эпоха, которая не поддается интерпретациям в наши дни. История не может быть служанкой идеологий или политических партий. Это путь к новым драмам, к новой ненависти, хаосу, радикализму. Мы в Литве должны переосмыслить, как нам оценивать Вторую мировую войну, послевоенный период, пятидесятилетний период, когда родился Кафедральный собор, Миндаугас и Мажвидас и все то, их чего вырос Балтийский путь.

Интервью дано в сокращении, весь текст можно найти в литовском варианте.