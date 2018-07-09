Как сообщается, дислоцированный в конце июня на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй самолет P-3C осуществляет патрулирование, устанавливает и наблюдает движение над водой, предоставляет больше информации пилотам истребителей воздушной полиции.
Самолет будет дислоцироваться в Литве до середины августа.
В начавшейся с мая смене воздушной полиции НАТО в Балтийских странах участвует 14 истребителей из Португалии, Испании и Франции. Обычно на базах Литвы и Эстонии дислоцировано восемь истребителей.
"Присылая в мирное время подкрепление для миссии воздушной полиции, НАТО направляет четкий сигнал о сдерживании и коллективной обороне всем потенциальным агрессорам", - говорится в сообщении Минобороны.
В Шяуляй дислоцировано в общей сложности 11 самолетов - десять истребителей и самолет P-3C.
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