Восточному партнерству - десять лет: между Россией и будущим

Инициатива отметившего в мае 2019 года десятилетие со дня образования Восточного партнёрства объединяет страны Европейского союза и Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. На протяжении последних десяти лет велась совместная работа партнёров над созданием общего пространства демократии, благополучия и стабильности, укреплением экономики, усилением государственных структур и повышением уровня доверия к ним. Теперь же отмечается, что проекту Евросоюза "Восточное партнерство" приходится помогать шести странам постсоветского пространства решать дилемму между Западом и Россией.

В приоритетных задачах Восточного партнёрства находятся и защита окружающей среды, безопасное и устойчивое энергообеспечение. Создание новых возможностей для всего общества, а особенно для молодёжи. Подчеркивается, что Восточное партнёрство не означает членство в Европейском союзе, но оно помогает строить более тесные отношения с ЕС в той степени, в какой этого хочет каждая из стран-участниц.

Выгоду для себя Европейский союз видит в обеспечении устойчивости, безопасности и благополучия в странах ЕС благодаря наличию надёжных, безопасных и обеспеченных соседей.

Большая цена европейского выбора

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточного партнёрства в Брюсселе назвал инициативу одной из самых успешных политик Европейского союза и подчеркнул огромную практическую её пользу для обычных людей, ещё раз заявив о твёрдом политическом обязательстве Литвы для амбициозной политики Восточного партнёрства в будущем.

"Мы должны гордиться тем, чего нам вместе удалось достичь за первое десятилетие деятельности Восточного партнёрства. Соглашения об ассоциации, безвизовые режимы, растущий товарообмен, быстро расширяющиеся контакты между людьми - это лишь часть всех достижений. Однако, чтобы потенциал Восточного партнёрства был использован в будущем, необходима сильная политическая воля со стороны как партнёров, так и ЕС", – заявил Линас Линкявичюс.

По словам главы МИД Литвы, важно, чтобы страны-участницы Восточного партнёрства продолжали глубокие и всесторонние реформы, а ЕС и далее оказывал им не только финансовую и экспертную поддержку, но и предоставлял новые стимулы.

"Мы поддерживаем европейский выбор и стремления Украины, Грузии и Молдовы. Мы слышим о их готовности осуществлять реформы и углублять секторную интеграцию с ЕС, стать целостной частью внутреннего рынка ЕС, и поддерживаем это. Те партнёры, которые хотят достичь большего в отношениях с ЕС, должны иметь такую возможность. Не будем забывать, что из-за своего европейского выбора Украина и Грузия испытали прямую агрессию из России. Эти страны платят большую цену за свой выбор", – сказал министр.

"Самое большое достижение Восточного партнёрства за десять лет – подписание соглашений об ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией, которые определяют направление реформ и приспосабливания к европейским стандартам в этих странах. Кроме того, это знак, что для этих государств двери к дальнейшей интеграции с Западом открыты. Конечно, о перспективе членства говорить сложно, однако многое зависит от самих стран", – считает директор Центра исследований Восточной Европы Линас Кояла.

Ложка дегтя: стратегические провалы ЕС



Старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований (CEPS) Стивен Блокманс в статье "Десятилетие Восточного партнёрства: дорога в ад вымощена благими намерениями" отмечает, что программу ЕС Восточное партнёрство часто недооценивают за то, что она уже выполнила, и в то же время переоценивают то, чего она может достичь в действительности.

По мнению исследователя, за десять лет с момента официального запуска 7 мая 2009 г. Восточное партнёрство достигло значительных результатов с точки зрения политической ассоциации, экономических отношений и регуляторного сближения. Однако эта программа не является одним из стратегических успехов Евросоюза, поскольку она не устранила ни одной из проблем безопасности в шести странах, граничащих с ЕС на востоке, и не содействовала разрешению их территориальных споров. Фактически, преимущественно технократичный подход ЕС и стратегическая неоднозначность по отношению к партнёрству позволили пересмотреть карту региона иным силам, отдающим предпочтение "Realpolitik", и здесь речь идёт не только о неприкрытом захвате Крыма Россией и "горячей" войне на Донбассе, но и о возрастающем присутствии в регионе Китая.

Среди четырёх приоритетных сфер Восточного партнёрства (экономика, управление, взаимосвязь и общество) наиболее успешными исследователь считает экономические результаты: достигнуты соглашения об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной, всестороннее и усиленное соглашение о партнёрстве с Арменией, что благодаря росту экспорта из стран-участниц ВП, отходу от стандартов ГОСТ в пользу стандартов ЕС, устранению нетарифных барьеров содействовало экономическому росту и развитию в самих странах, участвующих в Восточном партнёрстве.

Усилия, направленные на улучшение уважения демократических принципов и прав человека в Азербайджане и Беларуси, скорее напоминают переливания из пустого в порожнее, чем запуск процесса действий. Благодаря этому сторонники Восточного партнёрства начинают понимать, что ЕС не является серьёзным и/или хорошо подготовленным к тому, чтобы управлять превращением стран-участниц в полноценные демократии, заявил исследователь.

Одним из стратегических провалов ЕС Стивен Блокманс видит скорое достижение лимита применения методологии "расширения лайт" в отношении стран, которым не было предложено вступление в ЕС. Кроме этого, члены Евросоюза, по мнению исследователя, не стремятся усиливать поддержку безопасности в регионе, о чём свидетельствует громкое молчание в ответ на запрос президента Украины Петра Порошенко о миротворческой операции ЕС на линии разграничения на Донбассе.

"У Восточного партнёрства всегда были проблемы с недопониманием его существенной стратегической цели. Одни страны ЕС хотели, чтобы это была промежуточная станция для членства в организации, другие, например, Германия, отмечали, что членство и Восточное партнёрство связывать вообще не стоило бы. Думаю, что эта проблема запрограммирована на продолжение. Пока что сошлись на том, что программу Восточного партнёрства стоит продолжить, ожидая успешных результатов реформ из стран-членов Восточного партнёрства", – пояснил Линас Кояла.

Помимо этого, по мнению Стивена Блокманса, Евросоюз не имеет представления о том, как выпутаться из стратегической борьбы в общем\оспариваемом соседстве с Россией, ещё в 2003 году отклонившей предложение о членстве в Европейской политике соседства. Разрешению этой проблемы не способствовала ни российско-грузинская война 2008 г., ни война на Донбассе.

Стивен Блокманс полагает, что Европейский союз должен дать чёткий ответ на эти стратегические вызовы, если желает отпраздновать двадцатилетие Восточного партнёрства, при том, что он не может поступиться своими ценностями и поставить под угрозу безопасность и социально-экономический прогресс своих восточных соседей.

Разные подходы



По мнению литовского политолога Линаса Коялы, целью Восточного партнёрства являлось не создание ситуации "или-или" для Украины, Молдовы и Грузии, а скорее – возможность укрепить взаимоотношения с соседями из Евросоюза и создать предпосылки для более тесного сотрудничества.

"Например, желая попасть на рынок ЕС, необходимо соответствовать европейским стандартам качества товаров. Думаю, что геополитическое слагаемое иногда слишком переоценивают, забывая при этом, что настоящая польза для множества граждан куда более прагматична", – полагает директор Центра исследований Восточной Европы.

Достижения и результаты деятельности "Восточного партнёрства" за прошедшие десять лет раскритиковал в социальной сети Facebook и белорусский общественный и политический деятель, журналист "Радио Свобода" Франак Вячорка. По его словам, для стран-участников Восточного партнёрства не предусматривалось дорожной карты и ясной перспективы евроинтеграции и кандидатуры в Евросоюз, поэтому и не было нужного стимула.

В силу различий действующих политических систем подходы к Украине и Грузии не могут совпадать с подходом к Беларуси и Азербайджану, а в Восточном партнёрстве их де-факто поместили в одну корзину. Сейчас, с учётом новых обстоятельств, которых не было в 2009 году, Восточное партнёрство могло бы создавать общее пространство европейских ценностей, где "русский мир" является нон грата, и противостоять информационным вызовам. Работу Форума гражданского сообщества Восточного партнерства белорусский общественный деятель оценил положительно, подчеркнув многогранность коммуникации.

Линас Кояла отметил, что попытки дифференцировать подходы в осуществлении программы Восточного партнёрства в зависимости от страны-партнёра были. "Многие понимают, что стремления к интеграции и практика Молдовы, Украины и Грузии гораздо глубже, чем у Беларуси, Азербайджана и Армении. Поэтому с каждой страной стремятся работать отдельно, методом зонтичной политики, средства которой в отношении каждой страны разнятся", – отметил политолог.

Белорусский политолог и предприниматель Сяржук Бахун отметил, что за десятилетие существования "Восточного партнёрства" у Беларуси есть меньше достижений, чем у других стран-участниц.

Белорусский общественный деятель Сяржук Бахун © Facebook

— Если правительство Беларуси и участвует в переговорах по программе "Восточного партнёрства", то, к сожалению, обществу это участие мало понятно на практике. Поэтому, по-моему, Беларусь пока не получила тех выгод, которые уже есть у граждан других стран программы "Восточного партнёрства". Если граждане Грузии, Украины и Молдовы пользуются безвизовым режимом, у Армении есть соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз, то у жителей Беларуси - другая перспектива: получить повышение стоимости виз с 60 до 80 евро, – отметил Сяржук Бахун.

Планы на будущее

Министерство иностранных дел Литвы отмечает, что литовские институции активно участвуют в осуществлении "20 задач до 2020 г." и иных инициатив в рамках Восточного партнёрства, их деятельность координируется и хорошим опытом в координации осуществления политики Восточного партнёрства в межинституциональной рабочей группе.

Спустя год после саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в 2017 г., во время встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС и шести восточных партнёров Евросоюза в Люксембурге 16 октября 2018 г. сотрудничество между ЕС и странами-участницами ВП было ориентировано на укрепление экономики, совершенствование управления, повышение взаимосвязи и укрепление общества. Комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан отметил, что достижениями Восточного партнёрства в рамках реализации "20 конкретных задач до 2020 года" следует гордиться.

"Вместе шесть Восточных партнёров и ЕС сделали конкретные шаги в направлении укрепления наших обществ, повышения устойчивости экономики региона и взаимосвязанности благодаря совершенствованию транспортных связей и инфраструктуры. В будущем мы продолжим работать вместе для достижения конкретных результатов, у частности в области судебной реформы и создания благоприятных условий для гражданского сообщества и независимых СМИ", – пообещал еврокомиссар.

Европейский вектор Украины

Оглушительная победа не имеющего никакого политического опыта представителя шоу-бизнеса Владимира Зеленского на недавно прошедших президентских выборах в Украине, спровоцировала волнения мировой общественности за будущее государства, сохранение европейского вектора развития Украины, закрепление курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Накануне саммита Восточного партнёрства в Брюсселе европейский комиссар Йоханнес Хан, посетивший Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины, сообщил, что Владимир Зеленский "поддерживает европейский вектор", а действия РФ для будущего президента Украины - неприемлемы.

Впрочем, действия Восточного партнёрства по укреплению государственных структур в Украине остаются недооцененными и самим населением страны: в Украине, по словам руководителя общественной организации "Элеос-Украина", православного священника отца Сергия Дмитриева, наивысший уровень доверия – 60 и более процентов – проявляется не к государственным институтам, а к Церкви как к религиозному сообществу. "Сейчас только волонтеры и Вооруженные силы Украины имеют сопоставимый уровень доверия. Институты власти никогда не имели уровня доверия, даже близко сопоставимого с этим", – заявил военный капеллан 30-ой ОМБР ВСУ во время дискуссии "Украина на трудном пути к свободе" в Вильнюсе.

Украине вместе с Грузией и Молдовой, по мнению главы МИД Чехии Томаша Петршичека, следует предоставить "стратегическую перспективу" с целью создания новых возможностей для стран-участниц Восточного партнёрства, выполняющих соглашения об ассоциации с ЕС и стремящихся к дальнейшему сближению с ним. Между тем эта идея не имеет значительных шансов на утверждение, поскольку её единодушной поддержки со стороны других членов Евросоюза нет.

Директор Вильнюсского отделения Freedom House Витис Юрконис в интервью "Голосу Америки" заявил, что с самого начала Восточное партнерство не было геополитическим проектом.

"Брюссель или ЕС втянули в эту игру, где сама Европа в этом, конечно, не очень-то сильна, и как раз поэтому очень важен голос Вашингтона, особенно после войны в Грузии и в Украине. По поводу других стран ожидания очень были завышены: страны Кавказа, Грузия, Армения, Азербайджан – это не страны Балтии в 1995 году, то же самое можно сказать про Молдову и Беларусь – это не Чешская Республика, и Украина – это не Польша. Были очень высокие ожидания, и в целом ожидать, что в Евросоюз кто-то примет ещё новые страны, в данный момент довольно сложно, потому что есть усталость в Евросоюзе, есть внутренние проблемы, и не забудем о том, что как раз в 2008-2009 году Евросоюз почувствовал очень большую проблему – финансовый кризис", – сказал эксперт.

Минск: от ожиданий до обвинений

Дальнейшего развития отношений с Европейским союзом ожидает и Беларусь. По заявлению министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, до конца текущего года ожидается подписание соглашений о реадмиссии и по упрощению визового режима, сообщает Tut.by. Гражданам Беларуси это даст рост числа бесплатных и долгосрочных шенгенских виз, а также удешевление их оформления. Эти вопросы решаются уже почти пять лет. Основное соглашение о сотрудничестве и партнёрстве Беларуси с ЕС ещё впереди.

МИД Беларуси обвиняет Литву в приостановлении процесса работы над Приоритетами партнерства из-за позиции в отношении строительства БелАЭС.

"Вопрос Островецкой АЭС актуален не только для Литвы, но и для всего ЕС. Если говорить о партнёрстве, логично надеяться, что партнёр не осуществит проектов, безопасность которых вызывает обоснованные сомнения. Не говоря уже о том, что само географическое размещение объекта выбрано так, чтобы породить дополнительные противоречия. Поэтому Литва не стремится преградить путь диалога с Минском, однако он должен проходить эффективнее с обеих сторон", – заявил Линас Кояла.

Впрочем, не одна лишь БелАЭС является камнем преткновения в осуществлении программы Воcточного партнёрства по защите окружающей среды. Много вопросов у экологов и протестов общественности вызывает и появившийся недалеко от границы Беларуси с Польшей, в свободной экономической зоне "Брест", завод по производству аккумуляторных батарей "АйПауэр".

В свете вышеизложенного о безопасности в экологическом плане можно говорить лишь с весьма оптимистических позиций. Между тем причину сложившейся ситуации Сяржук Бахун видит не в отсутствии эффективности программы ВП или влиянии иных, внешних политических сил и структур, а в особенностях государственного строя в самой Беларуси.

— Следует понимать, что в Беларуси - не демократический, а авторитарный режим. Поэтому примеры с атомной электростанцией под белорусско-литовский границей и заводом по производству аккумуляторных батарей рядом с Польшей, несмотря на протесты общества против их постройки, показывают, что у граждан никто и не собирается спрашивать при принятии решения о постройке вредных предприятий. Поэтому причина в данной ситуации очевидна - отсутствие демократии.

В Литве после референдума правящая партия отказалась от постройки АЭС. А в Беларуси даже на общественные слушания по строительству АЭС в Островце не были допущены противники этого, – сказал политолог. – По моему мнению, сложно сказать, какие сегодня настроения и видения у руководства Беларуси по реализации программы "Восточного партнёрства". Очевидно одно: пока не будет демократических сдвигов, политика нашей страны будет непредсказуемой.