Членов парламентской фракции социал-демократов, которые против воли совета партии заключили соглашение о сотрудничестве с "крестьянами" обсудят на заседании партийного Комитета по этике. За непослушание им грозят взыскания, самое строго - исключение из партии.
Gintautas Paluckas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я ничего делать не буду, эти вопросы решает партия. У нас все ясно сказано в уставе, в тех случаях, когда кто-то не выполняет решения партии, есть два пути – или не мешать воплощать в жизнь решение партии, или Комиссия по этике и процедурам оценит, какое это значение имеет для репутации партии, авторитета. Вне всякого сомнения этот вопрос рассмотрит Комиссия по этике и президиум", - сказал председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас.

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Он убежден, что стражи этики не будут медлить с этим решением.

"Решение может быть всяким, а когда – в ближайшее время, поскольку после таких решений части фракции в партии началась буря эмоций, поступают разные заявления, просьбы, требования в отношении той части фракции, обращаются в Комиссию по этике, я думаю, у стражей этики будет много работы, они должны ответить на вопросы, вызвать для объяснений поведения, затем все обсудит президиум", - сказал Палуцкас.

Председатель партии сказал, что Комиссия по этике может предложить назначить членам партии взыскания, крайняя мера - исключение из партии.

"Комиссия по этике и процедурам уполномочена предлагать президиуму и совету такие взыскания – замечание, выговор или исключение из партии. (…) Вам интересно, чью голову отрубят сразу, но (исключение из партии – DELFI) - это крайняя мера, ее нечасто применяют, я уважаю Линаса Линкявичюса, который, видя, что его установки идут вразрез с партийными, сам принял решение покинуть партию, и таким образом решил все вопросы", - сказал Палуцкас.

Напомним, что парламентская фракция социал-демократов приняла решение о сотрудничестве с "крестьянами". За такое решение высказались 10 членов фракции, в их числе и Валентинас Букаускас от Партии труда, 4 голосовали против, 1 воздержался.

За коалицию голосовали Валентинас Букаускас, Гедиминас Киркилас, Андрюс Палёнис, Римантас Синкявичюс, Альгирдас Буткявичюс, Риманте Шалашявичюте, Ирена Шяулене, Юозас Бернатонис, Артурас Скарджюс и Антанас Винкус. Против – Раса Будбергите, Раминта Поповене, Альгирдас Сисас и Юозас Олекас. Юлюс Сабатаускас воздержался.

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