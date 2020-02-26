Вопросы нацменьшинств в Литве будет координировать новая правительственная комиссия

Сформированная в среду правительством комиссия будет заниматься политикой в области работы с нацменьшинствами, решать вопросы, связанные с культурой, социальной защитой, образованием, экономикой, иностранными и внутренними делами.
Выработавшая проект постановления канцелярия правительства подчеркнула, что защита прав нацменьшинств охватывает вопросы не только культуры, но и соцзащиты, образования, экономики, иностранных и внутренних дел, обороны, прав человека, поэтому "для достижения серьезного прогресса в сфере защиты прав нацменьшинств" целесообразно укреплять и координировать работу всех министерств.
Состав комиссии будет утверждать премьер, возглавит её канцлер правительства. В неё будут делегированы вице-министры из разных министерств, глава Департамента по делам национальных меньшинств.
Дополнительное внимание в комиссии намечается уделать потребностям литовских диаспор соседних стран: Беларуси, Польши и Калининградской области России, – в плане развития связей с Литвой и сохранения национальной идентичности.
Как сообщает канцелярия правительства, комиссия будет разрабатывать и вносить в правительство предложения по направлениям и приоритетам политики в области нацменьшинств, равномерному экономическому развитию региона Юго-Восточной Литвы.
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