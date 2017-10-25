Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис не исключает, что, поскольку у "крестьян" сейчас нет формального большинства в Сейме, то возможны переговоры с Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей (ИАПЛ -СХС) о формировании коалиционного соглашения.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

Он также упомянул, что переговоры, скорее всего, будут происходить с этой фракцией, а не с главой ИАПЛ-СХС, европарламентарием Вальдемаром Томашевским.

"Если они выразят такое желание (присоединиться - BNS), и мы выразим такое желание, то, я полагаю, что они присоединяться к коалиции, одобрив программу. Если будет такая потребность - да, и конечно, если они этого пожелают", - сказал В. Пранцкетис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

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Ранее Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "крестьяне") у которого вместе с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом 57 представителей в парламенте, подписал коалиционное соглашение с бывшей фракцией Социал-демократической партии. Однако эта фракция раскололась на две и изменила названия. В поддерживающей "крстьян" фракции Социал-демократического труда остаются 12 депутатов, поэтому формально у правящих 69 голосов, что составляет менее половин депутатов. Всего в литовском сейме 141 представитель.

В понедельник вновь созданная фракция Литовской социал-демократической партии с семью членами объявила себя оппозиционной.

В Сейме оппозиционными объявили себя фракция Союза Отечестве-Литовских христианских демократов, в которой 31 депутата, фракция Движения либералов (13 членов), фракция партии "Порядок и справедливость" (7 депутатов), и подавшие в понедельник заявление о создании фракции социал-демократы, в целом -58 депутатов.

Состоящая из восьми членов фракция Избирательной акции поляков Литвы - Христианских демократов не входит в правящее большинство, но и не объявляла себя оппозиционной. Шесть парламентариев входят в Смешанную группу - к ней автоматически причисляются парламентарии, не принадлежащие фракции.

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