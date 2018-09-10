Военные Литвы, Латвии и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением ВС Беларуси

Литовские, латвийские и украинские военные при приглашению белорусской стороны будут наблюдать за ходом проходящего в республике командно-штабного учения Вооруженных сил страны.
© AP / Scanpix

"10 и 11 сентября в наблюдении за командно-штабным учением Вооруженных сил, проводимом на территории Республики Беларусь, примут участие военные наблюдатели из Латвийской Республики, Литовской Республики и Украины", - сообщили в белорусском министерстве обороны.

"Проводимое учение по своим параметрам, согласно положениям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, не подлежит наблюдению", - отметили в Минобороны. "Вместе с тем, основываясь на принципах транспарентности в отношении проводимой военной деятельности и взаимности, Республика Беларусь на добровольной основе пригласила представителей от трех соседних государств для наблюдения за ходом указанных военных действий", - проинформировали в министерстве.

Статьи по теме:
Генерал НАТО рассказал о плане отпора стран Балтии при нападении России  (522)
Эксперт: Литва с двух сторон находится в окружении вражеских государств  (234)

Учение началось 6 сентября и продлится до 12 сентября. Оно проводится на шести полигонах - Борисовском, Брестском, Доманово, Обуз-Лесновском, Осиповичском, Ружанском. В нем задействованы около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

В числе первоочередных задач, которые решают военнослужащие в ходе учений, Минобороны Беларуси называет поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований. Также ВС тренируются в занятии районов обороны, огневых позиций общевойсковыми и артиллерийскими подразделениями, совершенствуют тактику разведывательно-поисковых действий на угрожаемых направлениях.

Белорусский партизан
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Западные СМИ: "Если падут страны Балтии, НАТО потерпит поражение" (197)

Американские командующие обеспокоены тем, что в момент,...

Беларусь и Россия готовят новые масштабные учения – "Щит Союза" (7)

Командующий войсками Западного военного округа...

Несмотря ни на что: МИД Беларуси видит положительные тенденции в диалоге с ЕС

Диалог Беларуси с Евросоюзом в 2017 году стал более...

Политика

Сквернялис: без повышения доходов население будет погрязать в нищету

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на первом...

Военные Литвы, Латвии и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением ВС Беларуси

Литовские , латвийские и украинские военные при...

Гражулис: заседание совета состоялось, кандидат в президенты - Паксас (30)

Депутат литовского парламента Пятрас Гражулис сказал,...

Делу в отношении "Порядка и справедливости" просят предоставить особый статус

Руководство партии " Порядок и справедливость " (ПС), в...

Кубилюс заявил о возможном импичменте в отношении Карбаускиса (17)

Член фракции Союза отечества-Христианских демократов...

TOP новостей

Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (8)

Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...

Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Новый рейтинг: зачем нужен мир, если война идет на пользу (16)

После того как "крестьянка" Агне Ширинскене стала...

Сквернялис: без повышения доходов население будет погрязать в нищету

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на первом...

Sergejus Bubka

Вильнюс принимает легенд спорта: к Марчюленису приехали участники олимпиады в Сеуле (4)

Ровно 30 лет назад, в сентябре 1988 года, сборная СССР по...