Военные Литвы, Латвии и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением ВС Беларуси

"10 и 11 сентября в наблюдении за командно-штабным учением Вооруженных сил, проводимом на территории Республики Беларусь, примут участие военные наблюдатели из Латвийской Республики, Литовской Республики и Украины", - сообщили в белорусском министерстве обороны.
"Проводимое учение по своим параметрам, согласно положениям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, не подлежит наблюдению", - отметили в Минобороны. "Вместе с тем, основываясь на принципах транспарентности в отношении проводимой военной деятельности и взаимности, Республика Беларусь на добровольной основе пригласила представителей от трех соседних государств для наблюдения за ходом указанных военных действий", - проинформировали в министерстве.
Учение началось 6 сентября и продлится до 12 сентября. Оно проводится на шести полигонах - Борисовском, Брестском, Доманово, Обуз-Лесновском, Осиповичском, Ружанском. В нем задействованы около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.
В числе первоочередных задач, которые решают военнослужащие в ходе учений, Минобороны Беларуси называет поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований. Также ВС тренируются в занятии районов обороны, огневых позиций общевойсковыми и артиллерийскими подразделениями, совершенствуют тактику разведывательно-поисковых действий на угрожаемых направлениях.
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