aA
Литва и Польша в среду договорились причислить по одной из своих военных бригад к штабу НАТО в Польше, чтобы упростить проведение совместных учений.
Военные Литвы и Польши продолжат учения по обороне "Сувалкского коридора"
© KAM

Соглашение причислить литовскую бригаду Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и 15-ую механизированную бригаду Вооруженных сил (ВС) Польши к Международному штабу Северо-Восточной дивизии НАТО подписали командующие ВС обеих стран.

Этот шаг был закреплен после заседания под председательством министров оборов Литвы и Польши.

Статьи по теме:
Генерал: Польша рассмотрит возможность защищать Литву при помощи Patriot  (160)
Президент Литвы призывает США активно подключаться к военным учениям в Литве  (95)

"Это позволит нам проводить больше совместных учений, согласовать планы обороны и еще теснее сотрудничать в областях обороны и безопасности", – сказал журналистам в Великокняжеском дворце в Вильнюсе министр обороны Польши Марьюш Блащак.

"Совместные учения, операционные планы – это все то, что обеспечивает безопасность", – добавил он.

Причисленные к штабу НАТО бригады не утратят самостоятельности, они по-прежнему будут подчиняться военному командованию своих стран, однако у штаба будет возможность тренироваться вместе с этими единицами во время совместных военных учений.

"Это соглашение поможет и укрепит сотрудничество между армией Литвы и ВС Польши, еще больше активизирует эти отношения как в отношении планирования, так и в отношении учений, и еще больше повысит безопасность стран", – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Minister of Defence Raimundas Karoblis
Minister of Defence Raimundas Karoblis
© KAM

"Если обобщить, то мы возвращаемся к столетиями испытанным механизмам и сотрудничеству. Мы идем примерно к чему-то такому, что было во время Грюнвальдской битвы или битвы под Оршей", – сказал министр.

Оборона "Сувалкского коридора"

Помимо других учений, военные единицы Литвы и Польши будут продолжать учения по обороне так называемого "Сувалкского коридора", нередко называемого ахиллесовой пятой НАТО на восточной окраине Альянса.

Это участок на границе Литвы и Польши протяженностью 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке – с Беларусью. В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО путь по суше до Балтийских стран.

Начальник находящегося в польском городе Эльблонге Международного штаба Северо-Восточной дивизии, полковник Дарюс Вайцикаускас сказал, что оборона "Сувалкского коридора" в любом случае является делом всего НАТО, однако соглашение Литвы и Польши будет способствовать сдерживанию недружественных стран от нападения на регион.

"Это символический акт двух стран и наши неприятели уже, скорее всего, знают, что это значит и может значить для них", – сказал офицер, не называя конкретные страны.

"Как обороняли "Фульдский коридор" во время Холодной войны, точно так и "Сувалкский коридор" можно оборонять и его будут оборонять", – сказал полковник.

Говоря о "Фульдском коридоре", он имел в виду территорию в Западной Германии, которую блок НАТО в годы Холодной войны считал одной из тех местностей, куда в случае конфликта прежде всего войдут советские танки.

Между тем главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис приветствовал решение Польши купить одни из наиболее современных истребителей F-35.

Он сказал, что это повысит безопасность не только Литвы, но и региона в целом.

"Между государствами НАТО границ нет. Такой границы, которую не мог бы перелететь этот самолет, нет", – сказал генерал.

Министр обороны Польши в пятницу подпишет договор о покупке F-35.

На первом заседании Совета министров обороны Литвы и Польши также обсуждались возможности интегрирования национальных систем контроля и обороны воздушного пространства, а также присутствие военных США в регионе.

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

СМИ: В Восточной Европе готовятся к борьбе с российской боевой мощью и российскими манипуляциями (125)

"Вскоре после того как конвой армии США во время...

"Сувалкский коридор": войска НАТО впервые имитировали защиту Балтии от России (179)

На прошлой неделе подразделения нескольких стран НАТО...

TOP новостей

Edgaras Savickas, Juozas Antanaitis, Marius Narmontas, Julius Lukošius Marius Narmontas Julius Lukošius Juozas Antanaitis

В Литве предлагают ввести налог для жителей нереновированных домов (211)

Новый налог мог бы побудить жителей модернизировать...

Вильнюс борется с нарушителями правил: увозят машины, оставленные в неположенном месте (38)

Вильнюсская мэрия решила ужесточить меры в отношении...

Военные Литвы и Польши продолжат учения по обороне "Сувалкского коридора" (53)

Литва и Польша в среду договорились причислить по...

Эгле Кручинскене представила идею: если станет депутатом, предложит налог для неверных мужчин (20)

"Могу научить депутатов, как 30 лет прожить с одним...

Появилась информация о посылках из Китая: предприниматели озабочены (2)

Жители Литвы и предприниматели озабочены. Появилась...