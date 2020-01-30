Военные Литвы и Польши продолжат учения по обороне "Сувалкского коридора"

Соглашение причислить литовскую бригаду Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и 15-ую механизированную бригаду Вооруженных сил (ВС) Польши к Международному штабу Северо-Восточной дивизии НАТО подписали командующие ВС обеих стран.

Этот шаг был закреплен после заседания под председательством министров оборов Литвы и Польши.

"Это позволит нам проводить больше совместных учений, согласовать планы обороны и еще теснее сотрудничать в областях обороны и безопасности", – сказал журналистам в Великокняжеском дворце в Вильнюсе министр обороны Польши Марьюш Блащак.

"Совместные учения, операционные планы – это все то, что обеспечивает безопасность", – добавил он.

Причисленные к штабу НАТО бригады не утратят самостоятельности, они по-прежнему будут подчиняться военному командованию своих стран, однако у штаба будет возможность тренироваться вместе с этими единицами во время совместных военных учений.

"Это соглашение поможет и укрепит сотрудничество между армией Литвы и ВС Польши, еще больше активизирует эти отношения как в отношении планирования, так и в отношении учений, и еще больше повысит безопасность стран", – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Minister of Defence Raimundas Karoblis KAM

"Если обобщить, то мы возвращаемся к столетиями испытанным механизмам и сотрудничеству. Мы идем примерно к чему-то такому, что было во время Грюнвальдской битвы или битвы под Оршей", – сказал министр.

Оборона "Сувалкского коридора"

Помимо других учений, военные единицы Литвы и Польши будут продолжать учения по обороне так называемого "Сувалкского коридора", нередко называемого ахиллесовой пятой НАТО на восточной окраине Альянса.

Это участок на границе Литвы и Польши протяженностью 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке – с Беларусью. В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО путь по суше до Балтийских стран.

Начальник находящегося в польском городе Эльблонге Международного штаба Северо-Восточной дивизии, полковник Дарюс Вайцикаускас сказал, что оборона "Сувалкского коридора" в любом случае является делом всего НАТО, однако соглашение Литвы и Польши будет способствовать сдерживанию недружественных стран от нападения на регион.

"Это символический акт двух стран и наши неприятели уже, скорее всего, знают, что это значит и может значить для них", – сказал офицер, не называя конкретные страны.

"Как обороняли "Фульдский коридор" во время Холодной войны, точно так и "Сувалкский коридор" можно оборонять и его будут оборонять", – сказал полковник.

Говоря о "Фульдском коридоре", он имел в виду территорию в Западной Германии, которую блок НАТО в годы Холодной войны считал одной из тех местностей, куда в случае конфликта прежде всего войдут советские танки.

Между тем главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис приветствовал решение Польши купить одни из наиболее современных истребителей F-35.

Он сказал, что это повысит безопасность не только Литвы, но и региона в целом.

"Между государствами НАТО границ нет. Такой границы, которую не мог бы перелететь этот самолет, нет", – сказал генерал.

Министр обороны Польши в пятницу подпишет договор о покупке F-35.

На первом заседании Совета министров обороны Литвы и Польши также обсуждались возможности интегрирования национальных систем контроля и обороны воздушного пространства, а также присутствие военных США в регионе.