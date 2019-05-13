По данным подсчета голосов со всех избирательных участков на 2647 голосов лидирует И. Шимоните.
И. Шимоните, выдвинутая Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), набрала 31,3% голосов. Независимый кандидат Г. Науседа 30,95% голосов избирателей.
Третьим остался выдвинутый правящими "аграриями" Саулюс Сквернялис, за него проголосовали 19,72% участвовавших в выборах.
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Г. Науседа получил большинство голосов в 46 самоуправлениях, а И. Шимоните - в 8-ми.
И. Шимоните удалось догнать и опередить соперника, собрав большую поддержку в крупных городах – в Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе и за границей.
Более половины граждан Литвы, голосовавших за границей, отдали голос за И. Шимоните, там она получила более 52,3% голосов. Правда, результаты голосования за пределами Литвы еще не подсчитаны окончательно.
Глава ГИК Лаура Матийошайтите в понедельник утром сообщила BNS, что еще ожидаются результаты голосования с нескольких избирательных участков в США и Канаде.
Не прошедший во второй тур С. Сквернялис, победил конкурентов в трех районных самоуправлениях – Акменском, Кельмском и Ширвинтском.
Еще в трех самоуправлениях – Шальчининкском, Вильнюсского района и в Висагинасе – лидирует председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентарий Вальдемар Томашевский, однако по данным со всех избирательных участков, он оказался на шестом месте, набрав 4% голосов.
Четвертым в первом туре выборов оказался выдвинутый оппозиционными социал-демократами еврокомиссар Витянис Андрюкайтис. Он получил 4,79% голосов. Немного отстает от него философ Арвидас Юозайтис, оказавшийся на пятом месте, за него голосовали 4,69% избирателей.
Парламентарий Миндаугас Пуйдокас получил 2,58% голосов, член сейма, председатель Центристской партии Наглис Путейкис – 0,79%, европарламентарий Валянтинас Мазуронис – 0,65% голосов.
Кандидаты будут комментировать результаты выборов на пресс-конференции в Великокняжеском дворе, которую организует BNS.
Второй тур президентских выборов состоится 26 мая вместе с выборами в Европарламент.
В первом туре приняли участие 56,85% граждан, обладающих правом голоса.
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