Пять лет назад во время второго тура выборов мэров до 10:00 голосовали 10,13% избирателей.
В данное время на выборах до сих пор активнее всего голосуют в Игналинском и Лаздияйском районах, здесь свою волю изъявили соответственно 27,19% и 26,25% избирателей.
Так же активно голосовали жители Варенского (20,16%), Зарасайского (20,27%) и Купишкского (19,8%) районов.
В крупных городах люди голосовали по традиции менее активно. В Вильнюсе пока что проголосовали 8,34%, в Клайпеде – 6,34%, в Паневежисе – 8,93% избирателей.
Голосование в избирательных округах в воскресенье будет осуществляться до 20:00.
Второй тур выборов проходит в 41-ом муниципалитете Литвы. В нем борются два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
19 самоуправлений избрали главу уже в первом туре, тогда же были избраны и члены муниципальных советов.
Глава ГИК Лаура Матиошайтите сказала, что в воскресенье голоса должны быть подсчитаны быстрее, чем после голосования, прошедшего 3-го марта.
Полиция в воскресенье заявила о получении 36 сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура муниципальных выборов.
Со среды до утра воскресенья были начаты два досудебных расследования в Утенском и Шяуляйском уездах, протоколы об административных правонарушениях были составлены в Вильнюсском, Алитусском и Таурагском уездах.
Л.Матиошайтите сообщила, что больше всего сообщений о нарушениях было получено в Вильнюсском, Алитусском и Таурагском уездах – соответственно 4, 6 и 17.
До окончания голосования действует запрет на агитацию не только на проходящих муниципальных выборах, но и на предстоящих президентских выборах и референдумах.
Агитацией не считается информация о проходящих выборах, об их важности для жизни государства, о количестве избирателей, пришедших голосовать, призывы голосовать, и прочая информация, которая не призывает не участвовать в выборах, голосовать за того или иного кандидата.
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