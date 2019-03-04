Как показывают данные из 150 участков (всего из 151), Шимашюс получил 37,3% голосов, а Зуокас - 22,7%.
На третьем месте - лидер Партии труда Виктор Успасских, получивший 10,96% голосов, на четвертом - кандидат консерваторов Дайнюс Крейвис с 9,06% голосов.
За ними следуют кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Виргиниюс Синкявичюс (4,91% голосов), кандидат Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей - Русского альянса Эдита Тамошюнайте (4,76%), социал-демократ Гинтаутас Палуцкас (2,63%).
Избирательный комитет Шимашюса лидирует и по числу мандатов в горсовете - его представители, по неокончательным данным, получат 17 мандатов в горсовете (всего 51 место).
Баллотирующийся с комитетом Шимашюса Винцас Юргутис сказал BNS, что такой результат возлагает "на нас ответственность сформировать правящую коалицию".
"Результаты говорят о доверии после проделанной работы и, главное, о доверии на будущее. Для нас важно, чтобы наши сторонники не остановились и поддержали нас во втором туре", - сказал Юргутис.
Избирательный список Зуокаса получил десять мандатов в горсовете.
Какое-то время назад политик сказал BNS, что попытается сформировать правящую коалицию, если будет избран мэром.
На выборах в муниципальный совет третье место занимают консерваторы с девятью мандатами, четвертое - коалиция Избирательной акции поляков и Русского альянса с шестью мандатами. Партия труда получила пять мандатов, Литовский союз крестьян и зеленых - три.
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