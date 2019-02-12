Парламентская фракция "крестьян" во время тайного голосования решила исключить из фракции Миндаугаса Пуйдокаса, который объявил о своем решении баллотироваться в президенты Литвы. Большинство членов фракции высказались за его исключение из фракции.
Mindaugas Puidokas
© DELFI / Kiril Čachovskij

38 членов фракции голосовали за исключение Пуйдокаса, 5 были против. Спикер парламента Викторас Пранцкетис пояснил, что решить вопрос пребывания Пуйдокаса во фракции предложил председатель партии Рамунас Карбаускис.

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"Когда проходит тайное голосование, все знают позицию, знают, что не будет другого мнения. Это происходит во фракции, но я не член фракции, я голосовать не могу, поэтому и ушел", – сказал Пранцкетис.

Спикер пояснил, что исключение из фракции проводили по регламенту в рамках устава партии.

"Устав парламента это не регламентирует", – сказал Пранцкетис.

Пуйдокас на заседании фракции повторил, что по своей воле из фракции не уйдет, поскольку считает это предательством избирателей.

"Я высказал единственное желание, чтобы выполняли наши обещания и обязательства перед людьми. Прошло голосование, из 43 голосовавших – 38 высказались за то, чтобы меня исключили из фракции. Устав парламента не предусматривает процедуру исключения из фракции, само голосование проходило по внутреннему регламенту фракции", – сказал депутат.

DELFI напоминает, что 39-летний депутат Пуйдокас в понедельник заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента и приостанавливает свои полномочия в партии.

BNS сообщал, что глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис заявил, что Пуйдокас не может остаться во фракции.

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