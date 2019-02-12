38 членов фракции голосовали за исключение Пуйдокаса, 5 были против. Спикер парламента Викторас Пранцкетис пояснил, что решить вопрос пребывания Пуйдокаса во фракции предложил председатель партии Рамунас Карбаускис.
"Когда проходит тайное голосование, все знают позицию, знают, что не будет другого мнения. Это происходит во фракции, но я не член фракции, я голосовать не могу, поэтому и ушел", – сказал Пранцкетис.
Спикер пояснил, что исключение из фракции проводили по регламенту в рамках устава партии.
"Устав парламента это не регламентирует", – сказал Пранцкетис.
Пуйдокас на заседании фракции повторил, что по своей воле из фракции не уйдет, поскольку считает это предательством избирателей.
"Я высказал единственное желание, чтобы выполняли наши обещания и обязательства перед людьми. Прошло голосование, из 43 голосовавших – 38 высказались за то, чтобы меня исключили из фракции. Устав парламента не предусматривает процедуру исключения из фракции, само голосование проходило по внутреннему регламенту фракции", – сказал депутат.
DELFI напоминает, что 39-летний депутат Пуйдокас в понедельник заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента и приостанавливает свои полномочия в партии.
BNS сообщал, что глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис заявил, что Пуйдокас не может остаться во фракции.
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