"Председатель начал выступление, и, когда были затронуты вопросы санкций в отношении государств, которые не соблюдают стандарты прав человека, о нелегальных электростанциях, об оккупациях, часть членов российской делегации просто встали и покинули зал. Среди них был и председатель Думы В. Володин", – сообщила BNS глава секретариата спикера Сейма Гинтаре Жукайте, находящаяся в Страсбурге в составе делегации В. Пранцкетиса.
По ее словам, когда литовский спикер закончил речь, россияне вернулись в конференц-зал.
В. Пранцкетис в Страсбурге участвует в Европейской конференции председателей парламентов.
В своей речи он обратил внимание на то, что в семидесятилетие создания Совета Европы страны-члены начинают забывать единые принципы Совета Европы, на основании которых была создана эта организация.
Он отметил, что применение двойных стандартов к странам, которые перестали соблюдать принципы демократии и защиты прав человека, нельзя игнорировать.
"Мы позитивно оцениваем то, что права граждан России и далее могут обеспечиваться на основании Европейской конвенции о правах человека. Однако одновременно мы видим и негативные последствия решения ПАСЕ о безусловном возврате России (в ПАСЕ). Причины, по которым она была исключена, не устранены", – сказал глава литовского парламента.
По его словам, представители российских властей трактуют упомянуто решение как первый шаг к признанию Крыма частью России и к отмене санкций в отношении России.
Однако делегация Литвы в ПАСЕ вместе с парламентариями других стран готова привлечь все возможные инструменты для того, чтобы добиться ответственности России за нарушения международного права, акцентировал В. Пранцкетис.
"Необходимо незамедлительно применить санкции в отношении стран, которые нарушают принципы Совета Европы, суверенитет других стран, права человека и демократические ценности", – сказал литовский спикер.
"Установки стран Балтии и сочувствующих им стран, называемых вновь учрежденной группой Baltic Plus,в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии остаются едиными. Будем надеяться, что все страны Совета Европы останутся принципиальными, требуя ответственности России за осуществляемые нарушения прав человека в незаконно аннексированных Крыму и территориях Грузии. Мы убеждены в том, что жесткая реакция и оценка должны оставаться важной составляющей частью наших нынешних отношений с Россией", – подчеркнул В. Пранцкетис.
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